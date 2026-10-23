Kremlius prakalbo apie paliaubas Oleškuose: „Koordinuojantis vaidmuo tenka Melaniai Trump“

„Mes palankiai vertiname JAV pirmosios ponios Melanios Trump, kuri labai prisidėjo prie humanitarinės operacijos koordinavimo, pastangas (...) kariuomenė šiuo metu dirba, siekdama suderinti paliaubų terminus“, – žurnalistams sakė Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas.
„Norintieji galės palikti šią gyvenvietę“, – žurnalistams sakė jis.
Kremliaus atstovas pabrėžė, kad „tai reikalauja labai didelių ir sudėtingų pasiruošimų, kuriuose dalyvauja įvairiausi atstovai“.
„Bet dar kartą pakartosiu: koordinuojantis vaidmuo tenka Melaniai Trump. Ir šia tema buvo kalbėta per neseniai įvykusį (Vladimiro) Putino ir (Donaldo) Trumpo pokalbį“, – pridūrė D. Peskovas.
Baltieji rūmai kiek anksčiau pranešė, kad M. Trump padėjo susitarti dėl būsimų Rusijos ir Ukrainos paliaubų karo nuniokotame Oleškų mieste, kad būtų galima suteikti humanitarinę pagalbą ir evakuoti civilius gyventojus.
Baltieji rūmai apie tai paskelbė penktadienį išplatintame pranešime spaudai. Vietinės paliaubos turėtų prasidėti spalio 29 dieną.
Derybas inicijavo JAV pirmoji ponia
Baltieji rūmai nurodė, kad šias derybas inicijavo pirmoji ponia, o ji ir jos atstovas tiesiogiai bendradarbiavo su Rusijos ir Ukrainos vadovybe nustatant paliaubų sąlygas.
JAV pirmoji ponia penktadienį paskelbtame netikėtame pranešime paskelbė, kad jai pavyko susitarti dėl lokalių paliaubų Oleškuose, kur įstrigę gyventojai kenčia nuo maisto stygiaus.
„Oleškai yra karo fronto miestas, atsidūręs ant katastrofos slenksčio, – teigiama jos pranešime. – Buvo visiškai akivaizdu, kad be mano įsikišimo būtų neįmanoma nei pristatyti į miestą humanitarinės pagalbos, nei evakuoti pagyvenusių žmonių.“
Šis pareiškimas nuskambėjo praėjus metams po to, kai M. Trump nustebino pasaulį atskleidusi, kad užmezgė neoficialų ryšio kanalą su Rusijos prezidentu V. Putinu.
Jos biuras nurodė, kad Slovėnijoje gimęs buvęs modelis nuo to laiko padėjo su artimaisiais suvienyti 34 vaikus, kuriuos su šeimomis išskyrė karas. Daugeliu atvejų juos buvo pagrobusi Rusija.
Jos pareiškimas paskelbtas prezidentui D. Trumpui suintensyvinus pastangas užbaigti Maskvos karą Ukrainoje – daugiausia vėl linkstant V. Putino pusėn ir tolstant nuo Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio.
M. Trump teigė dirbusi su Rusijos ir Ukrainos vadovybėmis dėl Oleškų plano, o abiejų šalių civiliai lyderiai bendradarbiaus ir lankysis nuniokotame mieste, kad įvertintų paramos poreikius.
„Gyventojai, norintys evakuotis, gaus suderintą pagalbą ir transportą į pasirinktą vietą. Numatoma, kad vieni norės vykti į Rusiją, o kiti – į Ukrainą“, – sakė ji.
Ji pridūrė, kad „nešališka JAV žiniasklaidos organizacija“, kurios ji neįvardijo, „lydės ir fiksuos Rusijos bei Ukrainos komandų darbą vietoje viso proceso metu“, kad būtų užtikrinta, jog gyventojų norai būtų gerbiami.
Oleškus, esančius pietiniame Dniepro upės krante Chersono srityje, Rusijos pajėgos užėmė 2022-aisiais. Gyventojų skaičius mieste sumažėjo nuo maždaug 24 tūkst. prieš Rusijos invaziją iki maždaug 2 tūkst. šiandien.
Buvę miesto gyventojai šį mėnesį naujienų agentūrai AFP sakė, kad ten likę žmonės pateko į kryžminės ugnies zoną tarp Rusijos ir Ukrainos bei susiduria su vis didėjančiu maisto ir vaistų trūkumu.
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