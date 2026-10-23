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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Ukrainoje – kraupi istorija: dėl 2 karių mirčių sulaikyta 17-metė

2026-10-23 19:17 / šaltinis: BNS
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2026-10-23 19:17
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Ukrainos policija penktadienį pranešė sulaikiusi 17-metę merginą, įtariamą padėjus Rusijos saugumo tarnyboms apnuodyti Ukrainos karius, iš kurių du mirė.

Ukrainos kariai (nuotr. Telegram)
GALERIJA (27)

Ukrainos policija penktadienį pranešė sulaikiusi 17-metę merginą, įtariamą padėjus Rusijos saugumo tarnyboms apnuodyti Ukrainos karius, iš kurių du mirė.

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Ukraina ir Rusija nuo karo pradžios 2022 metais ne kartą kaltino viena kitą verbuojant nepilnamečius sabotažo veiksmams, įskaitant nuodijimą.

Policijos pareiškime teigiama, kad neįvardyta mergina įtariama supakavusi užnuodytas medžiagas ir išsiuntusi jas Ukrainos kariams, su kuriais susisiekė per socialinį tinklą „Telegram“.

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Anot pareigūnų, ji buvo sulaikyta Žytomyre, į vakarus nuo Kyjivo. Kaip pranešama, ji vykdė Rusijos kuratoriaus nurodymus, o mainais gavo mažiausiai 5 tūkst. grivinų (98 eurus).

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Gavę siuntinius su „nemokamais narkotikais“, kariai buvo „instruktuoti išgerti juos prieš kamerą“, sakoma pranešime.

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„Gavėjai nežinojo, kad kapsulėse buvo mirtina metadono dozė“, – teigiama jame ir priduriama, kad „Žytomyro srityje nuo apnuodijimo mirė du kariai“.

(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų spalis

Užkirstas kelias dar 4 žmogžudystėms

Policija nurodė nustačiusi kitus siuntinių gavėjus, o tai visoje šalyje „užkirto kelią dar keturioms žmogžudystėms“.

„Jaunai moteriai buvo pranešta, kad ji įtariama padėjusi iš anksto susitarus tyčia nužudyti du žmones“, – nurodoma policijos pareiškime.

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Ji taip pat įtariama „narkotinių ir psichotropinių medžiagų siuntimu turint tikslą jas platinti“, pridūrė pareigūnai, pažymėję, kad pripažinus ją kalta merginai gresia iki 15 metų kalėjimo.

Policija perspėjo, kad Rusija siekia „žudyti mūsų žmones ir destabilizuoti padėtį šalyje“.

„Nepriimkite vaistų ar kitų medžiagų, taip pat abejotinos kilmės maisto ar gėrimų iš žmonių, kurių gerai nepažįstate“, – įspėjo pareigūnai.

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Nuo Rusijos plataus masto invazijos pradžios 2022 metų vasarį Ukrainos institucijos teigia pradėjusios tūkstančius tyrimų dėl bendradarbiavimo su priešu ir dažnai sulaiko asmenis, kaltinamus darbu Maskvai.

2023 metais Ukraina apkaltino Rusiją apnuodijus Kyrylos Budanovo, kuris tuomet vadovavo Ukrainos karinei žvalgybai, o dabar yra prezidento patarėjas, žmoną.

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