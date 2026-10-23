Ukraina dėkoja Melaniai Trump: atskleidė, kas netrukus vyks Oleškuose

„Jos tikslas – sukurti nuolatinius humanitarinius koridorius, kad būtų galima saugiai evakuoti civilius gyventojus ir pristatyti pagalbą. Tam artimiausiu metu bus paskelbtos paliaubos, apie kurias pranešė JAV pirmoji ponia Melania Trump“, – sakė D. Arachamija.
Pasak jo, tai buvo ilgas procesas, kuriame dalyvavo daug įvairaus politinio lygmens atstovų.
„Ypač norėtume pabrėžti popiežiaus ir JAV pirmosios ponios Melanios Trump vaidmenį. Nuoširdžiai jiems dėkojame“, – sakė D. Arachamija.
Jis pabrėžė, kad daugiau informacijos apie operaciją ir jos eigą galėtų pateikti Ukrainos žmogaus teisių įgaliotinis Dmytro Lubinecas.
Vietos paliaubos tarp Rusijos ir Ukrainos
Kaip pranešta anksčiau, JAV pirmoji ponia Melania Trump pareiškė pasiekusi susitarimą dėl vietos paliaubų tarp Rusijos ir Ukrainos. Paliaubos galios tik Rusijos okupuotame Oleškų mieste Chersono srityje.
Šalys susitarė laikinai nutraukti visus karinius veiksmus Oleškuose, kad būtų galima pristatyti humanitarinę pagalbą ir pasirengti civilių gyventojų evakuacijai sutartu saugiu koridoriumi. Paliaubos turėtų prasidėti spalio 29 dieną.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.