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TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Nuspręsta: 2030 metų sunkiosios atletikos pasaulio čempionatas vyks Rusijoje

2026-10-25 17:43 / šaltinis: BNS
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2026-10-25 17:43
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2030 metų pasaulio sunkiosios atletikos čempionatas vyks Maskvoje, paskelbta sekmadienį.

Rusijos vėliava (nuotr. Dainiaus Labučio)

2030 metų pasaulio sunkiosios atletikos čempionatas vyks Maskvoje, paskelbta sekmadienį.

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Tarptautinė sunkiosios atletikos federacija (IWF) tapo pirmąja olimpine federacija nuo 2022 metų, suteikusia Rusijai teisę rengti tokio masto varžybas.

Nuo karo prieš Ukrainą pradžios Rusijoje dar nebuvo surengtas nė vienas olimpinių sporto šakų pasaulio čempionatas. 2025 metų pasaulio plaukimo čempionatas, iš pradžių planuotas Rusijos mieste Kazanėje, buvo perkeltas į Singapūrą.

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„Kalbant apie 2029 metų IWF pasaulio čempionatą, jis bus surengtas Ahmadabade (Indijoje), o 2030 metų čempionatas vyks Maskvoje (Rusijoje)“, – sakoma IWF pranešime.

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IWF generalinis sekretorius Jose Quinonesas pridūrė: „Visos mūsų gautos paraiškos buvo puikios, todėl esame tikri, kad čempionatai jūsų atstovaujamose šalyse bus itin sėkmingi.“

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Platformoje „Telegram“ paskelbtame įraše Rusijos sunkiosios atletikos federacijos prezidentas Aleksandras Vinokurovas padėkojo IWF „už pasitikėjimą“, pažymėdamas, kad 2030 metų pasaulio čempionatas taip pat bus atrankos varžybos į 2032-ųjų olimpines žaidynes.

„Rusija turi visą reikiamą patirtį ir galimybes rengti aukščiausio lygio varžybas, – teigė jis. – Maskvoje ne kartą vyko dideli tarptautiniai sporto renginiai, miestas turi modernią infrastruktūrą.“

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Federacija Rusijoje džiaugiasi

Federacija džiaugėsi savo sėkme laimint teisę rengti čempionatą.

„Rusijos sunkiosios atletikos federacija yra pirmoji olimpinių sporto šakų federacija, po daugelio metų sugebėjusi grąžinti į šalį aukščiausio lygio oficialias varžybas“, – teigiama jos pranešime.

Sprendimas Maskvą paskelbti rengėja yra precedento neturintis žingsnis. Jis priimtas po to, kai Tarptautinis olimpinis komitetas (TOK) paskelbė gaires, atveriančias kelią Rusijos sportininkams varžytis tarptautinėse varžybose.

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Valstybės remiama dopingo programa, kuri, pasak Pasaulio antidopingo agentūros, buvo vykdoma 2014 metų Sočio žiemos olimpinėse žaidynėse, ir 2022 metais prezidento Vladimiro Putino pradėtas puolimas prieš Ukrainą lėmė, kad rusai tarptautinėse varžybose varžėsi ne kaip oficialūs savo šalies atstovai. Pastaruoju metu jie galėdavo varžytis kaip „Individualūs neutralūs atletai“.

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Tačiau liepos 7 dieną Rusija grįžo iš tarptautinės izoliacijos, kai TOK sušvelnino apribojimus Rusijos sportininkams ir atvėrė jiems kelią dalyvauti 2028 metų Los Andželo olimpinių žaidynių atrankos varžybose.

Pasipiktinusi Ukraina pateikė apeliaciją Sporto arbitražo teismui (CAS), prašydama panaikinti šį TOK sprendimą.

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