26-erių L. Stupnikovas baigė Budiono karo ryšių akademiją Sankt Peterburge. Kaip jis pats papasakojo WSJ, studijų metu nusivylė Rusijos kariuomene dėl korupcijos. Visuotinės invazijos į Ukrainą pradžia jam sukėlė pasipiktinimą, tačiau savo prieš karą nukreiptas pažiūras jis slėpė nuo tarnybos draugų. 2023 metų lapkritį jis buvo išsiųstas į frontą, kur paskirtas 36-osios motorizuotųjų šaulių brigados bataliono ryšių viršininku netoli Vuhledaro, rašoma „Agentstvo“.
WSJ išsiaiškino, kad svarbų vaidmenį L. Stupnikovui tampant Ukrainos informatoriumi suvaidino jo motina Tatjana Jancen. Ji dalyvavo protestuose prieš V. Putiną, o prasidėjus invazijai Omske klijavo prieš karą nukreiptus plakatus.
2024 metų vasarį būtent motina, kaip rašo WSJ, kreipėsi į Ukrainos tinklaraštininką Dmytro Karpenką, bendradarbiavusį su Ukrainos karine žvalgyba, prašydama padėti sūnui dezertyruoti. L. Stupnikovas susisiekė su D. Karpenka, pranešė savo pareigas bei buvimo vietą ir sutiko perduoti duomenis apie Rusijos kariuomenę. Siūlomo atlygio jis atsisakė.
Pirmąja stambia operacija tapo 2024 metų vasario 20 dienos smūgis Rusijos kariškių rikiuotei netoli Volnovachos. L. Stupnikovas iš anksto perdavė poligono koordinates, o kai ten atvyko vadai ir susirinko apie 120–150 žmonių, išsiuntė ukrainiečiams nuotrauką. Gavęs nurodymą pasitraukti, jis pasiskundė tarnybos draugams skrandžio sutrikimu ir pasislėpė už medžių. Smūgio metu žuvo 68 Rusijos kariškiai, tarp jų 10 karininkų, dar apie 60 buvo sužeisti.
Po smūgio jis toliau perdavinėjo padalinių koordinates, įskaitant 2024 metų kovą padėjo ukrainiečiams smogti per brigados karininkų susitikimą, o gegužę nukreipė smūgį į buvusio viešbučio rūsį, kur buvo įsikūrę du šturmo padaliniai. Žuvo 20 žmonių. Be to, karininkas gadino Rusijos techniką: išjungdavo stebėjimo kameras ir keisdavo bepiločių orlaivių valdymo pultų akumuliatorių įtampą, dėl ko šie sugestų.
Per ateinančius mėnesius L. Stupnikovas dalijosi radijo dažniais, karių dislokavimo vietomis ir mūšio planais su savo vadovu. Jo 36-oji brigada sparčiai neteko personalo. Galiausiai iš visų karininkų, su kuriais L. Stupnikovas pradėjo tarnybą savo batalione, jis liko vienintelis. Likę buvo žuvę, sužeisti arba perkelti į kitas fronto dalis.
Iki 2024 metų vasaros vadovybė pradėjo įtarti informatoriaus buvimą. Vienas iš vadų pareiškė, kad padalinyje, atrodo, atsirado savas „Štirlicas“.
„Tai buvo nuolatinė, begalinė įtampa. Tikri šnipai pereina specialius mokymus. Aš neturėjau jokių mokymų“, – prisimena jis.
Stupnikovo pabėgimas į Ukrainą ir nauja tarnyba
2024 metų liepos 6-osios naktį L. Stupnikovas paliko Rusijos pozicijas ir perėjo į Ukrainos pusę. Maršrutą per užminuotą vietovę jam parengė Ukrainos kariškiai.
Po pabėgimo L. Stupnikovas perdavė ukrainiečiams telefoną ir slaptažodžius, kurių dėka jie dar kelis mėnesius galėjo gauti vaizdą maždaug iš keliolikos Rusijos bepiločių orlaivių bei stebėjimo kamerų.
Vėliau su juo susitiko Rusijos savanorių korpuso vadas Denisas Kapustinas. Jis pasiūlė buvusiam karininkui tapti ryšių specialistu. Po dviejų dienų L. Stupnikovas sutiko. WSJ duomenimis, dabar jis dalyvauja koviniuose veiksmuose prieš 36-ąją brigadą, kurioje tarnavo anksčiau.
L. Stupnikovo motina ir jaunesnioji sesuo paliko Rusiją 2025 metų vasarį. Jo žmona Jelizaveta liko Rusijoje ir vėliau viešai pasmerkė jo poelgį.
L. Stupnikovo istorija tapo vieša 2025 metų rugsėjį po jo dviejų valandų interviu Dmytro Karpenkai.
Remiantis Rusijos šaltinių publikacijomis, L. Stupnikovo veiksmai lėmė daugiau nei 200 kariškių žūtį.
Po L. Stupnikovo interviu specialiųjų pajėgų „Achmat“ grupės „Aida“ kovotojai paskelbė „medžioklės“ prieš perbėgėlį pradžią.
Panašūs grasinimai buvo skirti ir kitam perbėgėliui Maksimui Kuzminovui, kuris 2023 metų rugpjūtį į Ukrainą atskraidino karinį sraigtasparnį Mi-8. 2024 metų vasarį M. Kuzminovas buvo nužudytas Ispanijoje. L. Stupnikovas sako, kad priimdamas sprendimą, ar likti Ukrainoje, atsižvelgė į jo likimą.
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