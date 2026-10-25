Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Rusijos karininkas pasirinko Ukrainą: padėjo medžioti rusų karius ir tapo „Achmat“ taikiniu

2026-10-25 16:30 / šaltinis: tv3.lt / Parengė:
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) Andrius Jakimčuk
šaltinis: tv3.lt / Parengė:
2026-10-25 16:30
Pridėkite kaip šaltinį Google

„The Wall Street Journal“ paskelbė straipsnį apie Rusijos karininką Levą Stupnikovą, kurį pavadino vienu iš pačių rezultatyviausių diversantų naujausioje karo istorijoje. Laikraščio vertinimu, jo perduoti duomenys padėjo Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms nužudyti daugiau nei 300 Rusijos kariškių. Anksčiau buvo pranešama, kad jo veiksmai leido Ukrainai nužudyti daugiau nei 200 Rusijos karių.

Rusijos karininkas pasirinko Ukrainą: padėjo medžioti rusų karius ir tapo „Achmat“ taikiniu (nuotr. Telegram)
GALERIJA (27)

„The Wall Street Journal“ paskelbė straipsnį apie Rusijos karininką Levą Stupnikovą, kurį pavadino vienu iš pačių rezultatyviausių diversantų naujausioje karo istorijoje. Laikraščio vertinimu, jo perduoti duomenys padėjo Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms nužudyti daugiau nei 300 Rusijos kariškių. Anksčiau buvo pranešama, kad jo veiksmai leido Ukrainai nužudyti daugiau nei 200 Rusijos karių.

REKLAMA
2

TAIP PAT SKAITYKITE:

26-erių L. Stupnikovas baigė Budiono karo ryšių akademiją Sankt Peterburge. Kaip jis pats papasakojo WSJ, studijų metu nusivylė Rusijos kariuomene dėl korupcijos. Visuotinės invazijos į Ukrainą pradžia jam sukėlė pasipiktinimą, tačiau savo prieš karą nukreiptas pažiūras jis slėpė nuo tarnybos draugų. 2023 metų lapkritį jis buvo išsiųstas į frontą, kur paskirtas 36-osios motorizuotųjų šaulių brigados bataliono ryšių viršininku netoli Vuhledaro, rašoma „Agentstvo“.

REKLAMA
REKLAMA

WSJ išsiaiškino, kad svarbų vaidmenį L. Stupnikovui tampant Ukrainos informatoriumi suvaidino jo motina Tatjana Jancen. Ji dalyvavo protestuose prieš V. Putiną, o prasidėjus invazijai Omske klijavo prieš karą nukreiptus plakatus.

REKLAMA

2024 metų vasarį būtent motina, kaip rašo WSJ, kreipėsi į Ukrainos tinklaraštininką Dmytro Karpenką, bendradarbiavusį su Ukrainos karine žvalgyba, prašydama padėti sūnui dezertyruoti. L. Stupnikovas susisiekė su D. Karpenka, pranešė savo pareigas bei buvimo vietą ir sutiko perduoti duomenis apie Rusijos kariuomenę. Siūlomo atlygio jis atsisakė.

Pirmąja stambia operacija tapo 2024 metų vasario 20 dienos smūgis Rusijos kariškių rikiuotei netoli Volnovachos. L. Stupnikovas iš anksto perdavė poligono koordinates, o kai ten atvyko vadai ir susirinko apie 120–150 žmonių, išsiuntė ukrainiečiams nuotrauką. Gavęs nurodymą pasitraukti, jis pasiskundė tarnybos draugams skrandžio sutrikimu ir pasislėpė už medžių. Smūgio metu žuvo 68 Rusijos kariškiai, tarp jų 10 karininkų, dar apie 60 buvo sužeisti.

REKLAMA
REKLAMA

Po smūgio jis toliau perdavinėjo padalinių koordinates, įskaitant 2024 metų kovą padėjo ukrainiečiams smogti per brigados karininkų susitikimą, o gegužę nukreipė smūgį į buvusio viešbučio rūsį, kur buvo įsikūrę du šturmo padaliniai. Žuvo 20 žmonių. Be to, karininkas gadino Rusijos techniką: išjungdavo stebėjimo kameras ir keisdavo bepiločių orlaivių valdymo pultų akumuliatorių įtampą, dėl ko šie sugestų.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Per ateinančius mėnesius L. Stupnikovas dalijosi radijo dažniais, karių dislokavimo vietomis ir mūšio planais su savo vadovu. Jo 36-oji brigada sparčiai neteko personalo. Galiausiai iš visų karininkų, su kuriais L. Stupnikovas pradėjo tarnybą savo batalione, jis liko vienintelis. Likę buvo žuvę, sužeisti arba perkelti į kitas fronto dalis.

REKLAMA

Iki 2024 metų vasaros vadovybė pradėjo įtarti informatoriaus buvimą. Vienas iš vadų pareiškė, kad padalinyje, atrodo, atsirado savas „Štirlicas“.

„Tai buvo nuolatinė, begalinė įtampa. Tikri šnipai pereina specialius mokymus. Aš neturėjau jokių mokymų“, – prisimena jis.

Stupnikovo pabėgimas į Ukrainą ir nauja tarnyba

2024 metų liepos 6-osios naktį L. Stupnikovas paliko Rusijos pozicijas ir perėjo į Ukrainos pusę. Maršrutą per užminuotą vietovę jam parengė Ukrainos kariškiai.

REKLAMA

Po pabėgimo L. Stupnikovas perdavė ukrainiečiams telefoną ir slaptažodžius, kurių dėka jie dar kelis mėnesius galėjo gauti vaizdą maždaug iš keliolikos Rusijos bepiločių orlaivių bei stebėjimo kamerų.

Vėliau su juo susitiko Rusijos savanorių korpuso vadas Denisas Kapustinas. Jis pasiūlė buvusiam karininkui tapti ryšių specialistu. Po dviejų dienų L. Stupnikovas sutiko. WSJ duomenimis, dabar jis dalyvauja koviniuose veiksmuose prieš 36-ąją brigadą, kurioje tarnavo anksčiau.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

L. Stupnikovo motina ir jaunesnioji sesuo paliko Rusiją 2025 metų vasarį. Jo žmona Jelizaveta liko Rusijoje ir vėliau viešai pasmerkė jo poelgį.

L. Stupnikovo istorija tapo vieša 2025 metų rugsėjį po jo dviejų valandų interviu Dmytro Karpenkai.

Remiantis Rusijos šaltinių publikacijomis, L. Stupnikovo veiksmai lėmė daugiau nei 200 kariškių žūtį.

Po L. Stupnikovo interviu specialiųjų pajėgų „Achmat“ grupės „Aida“ kovotojai paskelbė „medžioklės“ prieš perbėgėlį pradžią.

REKLAMA

Panašūs grasinimai buvo skirti ir kitam perbėgėliui Maksimui Kuzminovui, kuris 2023 metų rugpjūtį į Ukrainą atskraidino karinį sraigtasparnį Mi-8. 2024 metų vasarį M. Kuzminovas buvo nužudytas Ispanijoje. L. Stupnikovas sako, kad priimdamas sprendimą, ar likti Ukrainoje, atsižvelgė į jo likimą.

(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų spalis

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Vladimiras Putinas (nuotr. Telegram)
Vokietijos istorikas įspėja: Putinas siekia sunaikinti Ukrainą, kad sugriautų Europą
Volodymyras Zelenskis ir Donaldas Trumpas (nuotr. YouTube)
Nuo „tobulo pokalbio“ iki griežtų ultimatumų: kaip keitėsi Trumpo požiūris į Zelenskį (25)
Sistemos „Starshield“ apribojimai, sukėlę krizę tarp Vašingtono ir Kyjivo: kas apie ją žinotina EPA
Sistemos „Starshield“ apribojimai, sukėlę krizę tarp Vašingtono ir Kyjivo: kas apie ją žinotina (9)
Ukrainos vėliava (Žygimantas Gedvila/Fotobankas)
Vokietijos ministras pasiuntė žinią Kyjivui: „Mūsų parama nekelia abejonių, tačiau...“ (3)

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų