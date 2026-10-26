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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Patekote į sukčių pinkles? Įspėja nedaryti vienos klaidos

2026-10-26 08:28 / šaltinis: BNS / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: BNS / aut.
2026-10-26 08:28
Pridėkite kaip šaltinį Google

Daliai žmonių skundžiantis, kad patekę į sukčių pinkles jie negali greitai susisiekti su savo banku, Lietuvos bankų asociacijos (LBA) atstovė tokiais atvejais ragina nenutraukti skambučio ir palaukti, kol atsilieps banko darbuotojas, nes tai šiuo metu yra greičiausias būdas pranešti apie sukčiavimo atvejį.

Sukčiai, pinigai (tv3.lt koliažas)
GALERIJA (5)

Daliai žmonių skundžiantis, kad patekę į sukčių pinkles jie negali greitai susisiekti su savo banku, Lietuvos bankų asociacijos (LBA) atstovė tokiais atvejais ragina nenutraukti skambučio ir palaukti, kol atsilieps banko darbuotojas, nes tai šiuo metu yra greičiausias būdas pranešti apie sukčiavimo atvejį.

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(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Pinigai ir sukčiai

„Visų rinkos dalyvių rekomendacijos, kai supratote, kad patekote į sukčių pinkles, yra lygiai tokios pačios – skambinti į savo banką ir pranešti apie susiklosčiusią situaciją. Žinoma, apkrovos infolinijų gali būti didelės ir gali tekti kelias minutes palaukti, tad padėti ragelį ir ieškoti kitų būdų tą pačią akimirką nėra labai rekomenduojama“, – LRT radijui pirmadienį sakė asociacijos komunikacijos vadovė Valerija Kiguolienė.

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„Esant tokios nuotaikos ir tokios būsenos yra labai nekantru ir tikrai kiekviena ta minutė atrodo esminė. Bet tokia yra procedūra, šiuo metu greičiausias būdas pranešti finansų ir kredito įstaigai apie situaciją“, – pridūrė ji.

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V. Kiguolienės teigimu, daugelis bankų yra sudarę sąlygas dar laukiant pokalbio paspausti tam tikrus mygtukus ir patekti į atskirą skambučių liniją, skirtą klientams, kurie skambina dėl sukčiavimo.

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„Kai skambini į banką ir tikiesi nuotolinės pagalbos, pavyzdžiui, blokuojant sąskaitą, tai padėti ragelio nereikėtų, reikėtų sulaukti, kol kitame gale atsilieps specialistas“, – teigė ji.

Anot LBA atstovės, pirmąjį šių metų pusmetį sukčiai iš šalies gyventojų bei įmonių mėgino išvilioti apie 24 mln. eurų, o finansų įstaigoms 14 mln. eurų pavyko sustabdyti arba grąžinti klientams: „Statistika sukčiavimo tendencijų rodo, kad prevencija veikia.“

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Kaip rašė BNS, Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro direktorė Eglė Lukošienė yra sakiusi, kad sukčiavimo mastas išlieka reikšmingas, o sukčiai nuolat ieško naujų būdų pasiekti savo aukas.

Kilus bent menkiausiam įtarimui, rekomenduojama neskubėti atlikti mokėjimų, savarankiškai susisiekti su banku ar kita institucija oficialiais kontaktais ir apie galimą sukčiavimą pranešti atsakingoms institucijoms.

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