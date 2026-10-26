Patekote į sukčių pinkles? Įspėja nedaryti vienos klaidos

„Visų rinkos dalyvių rekomendacijos, kai supratote, kad patekote į sukčių pinkles, yra lygiai tokios pačios – skambinti į savo banką ir pranešti apie susiklosčiusią situaciją. Žinoma, apkrovos infolinijų gali būti didelės ir gali tekti kelias minutes palaukti, tad padėti ragelį ir ieškoti kitų būdų tą pačią akimirką nėra labai rekomenduojama“, – LRT radijui pirmadienį sakė asociacijos komunikacijos vadovė Valerija Kiguolienė.
„Esant tokios nuotaikos ir tokios būsenos yra labai nekantru ir tikrai kiekviena ta minutė atrodo esminė. Bet tokia yra procedūra, šiuo metu greičiausias būdas pranešti finansų ir kredito įstaigai apie situaciją“, – pridūrė ji.
V. Kiguolienės teigimu, daugelis bankų yra sudarę sąlygas dar laukiant pokalbio paspausti tam tikrus mygtukus ir patekti į atskirą skambučių liniją, skirtą klientams, kurie skambina dėl sukčiavimo.
„Kai skambini į banką ir tikiesi nuotolinės pagalbos, pavyzdžiui, blokuojant sąskaitą, tai padėti ragelio nereikėtų, reikėtų sulaukti, kol kitame gale atsilieps specialistas“, – teigė ji.
Anot LBA atstovės, pirmąjį šių metų pusmetį sukčiai iš šalies gyventojų bei įmonių mėgino išvilioti apie 24 mln. eurų, o finansų įstaigoms 14 mln. eurų pavyko sustabdyti arba grąžinti klientams: „Statistika sukčiavimo tendencijų rodo, kad prevencija veikia.“
Kaip rašė BNS, Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro direktorė Eglė Lukošienė yra sakiusi, kad sukčiavimo mastas išlieka reikšmingas, o sukčiai nuolat ieško naujų būdų pasiekti savo aukas.
Kilus bent menkiausiam įtarimui, rekomenduojama neskubėti atlikti mokėjimų, savarankiškai susisiekti su banku ar kita institucija oficialiais kontaktais ir apie galimą sukčiavimą pranešti atsakingoms institucijoms.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.