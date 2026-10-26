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TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Britų ministras perspėjo: karui turime būti pasiruošę per 1 000 dienų

2026-10-26 21:54 / šaltinis: tv3.lt
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2026-10-26 21:54
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Jungtinės Karalystės (JK) gynybos sekretorius Wasas Streetingas pareiškė, kad jo šalis turi būti pasirengusi karui per 1 000 dienų, skelbia „The Telegraph“.

Rusija ir NATO, Vladimiras Putinas (tv3.lt koliažas)
GALERIJA (27)

Jungtinės Karalystės (JK) gynybos sekretorius Wasas Streetingas pareiškė, kad jo šalis turi būti pasirengusi karui per 1 000 dienų, skelbia „The Telegraph“.

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Jis įspėjo, kad JK priešai iki 2030 m. gali būti pasirengę pulti šalį, todėl ji privalo „būti pasirengusi kartu su sąjungininkais kovoti ir laimėti“.

(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų spalis

Britų ministras: mano prioritetas – užtikrinti, kad šalis būtų pasirengusi kariauti ir laimėti karą

Straipsnyje minėtame laikraštyje W. Streetingas rašė: „Mano pagrindinis prioritetas... yra užtikrinti, kad ši šalis būtų pasirengusi kariauti ir laimėti karą“.

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„Norėdami išvengti blogiausio, turime tam pasiruošti. Visų pirma tai reiškia, kad turime išplėsti savo pajėgumus, kad mūsų priešininkai du kartus pagalvotų, prieš mus puldami. Jei tai nepavyktų, turime užtikrinti, kad Didžioji Britanija būtų pasirengusi karui“, – rašė jis.

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Maksva vykdo ir, kaip perspėjama, planuoja naujas provokavijas prieš Europą.

„Mūsų priešininkų noras mums pakenkti nėra naujas dalykas. Kas pasikeitė, tai jų pajėgumai“, – pastebi sekretorius.

„Iki 2030 m. jų karinės pajėgos ir karo ekonomika gali suteikti jiems galimybę pulti. Tai mums suteikia šiek tiek daugiau nei 1 000 dienų užbaigti savo misiją: būti pasirengusiems kartu su sąjungininkais kovoti ir laimėti. Ši vyriausybė užtikrins, kad ši misija būtų įvykdyta“, – tikina jis.

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