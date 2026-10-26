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TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Medžiai virto ant automobilių: audra Europos šalyje pareikalavo aukų

2026-10-26 11:40 / šaltinis: tv3.lt
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2026-10-26 11:40
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Per audrą „Boelo“, užklupusią Jungtinę Karalystę ir atnešusią stiprius vėjo gūsius, žuvo du vyrai – ant jų užvirto medžiai. Apie tai praneša „Sky News“.

Jungtinėje Karalystėje praūžė audra (EPA-ELTA nuotr.)

Per audrą „Boelo“, užklupusią Jungtinę Karalystę ir atnešusią stiprius vėjo gūsius, žuvo du vyrai – ant jų užvirto medžiai. Apie tai praneša „Sky News“.

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Pranešama, kad dėl audros buvo užtvindytos gatvės, o elektros tiekimas sutriko 800 tūkst. namų ūkių.

Valdžios institucijų duomenimis, 60 metų vyras žuvo užvirtus medžiui netoli Kasl Daglaso, Škotijos Danfriso regione. Dar vienas, maždaug 20 metų vyras, žuvo šiaurės Londone, kai medis užvirto ant jo automobilio.

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Dar dvi moterys buvo nugabentos į ligoninę po to, kai Aberfeldyje ant jų užvirto kitas medis.

Savaitgalį nuo vėjo ir lietaus labiausiai nukentėjo Škotija, kai kurios Šiaurės Airijos vietovės ir šiaurinė Anglijos dalis.

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Audringas savaitgalis

Paskutinis „oranžinio“ lygio perspėjimas dėl stipraus vėjo buvo atšauktas vakar 21 val.

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Jungtinė Karalystė išgyveno audringą savaitgalį, kurį per tris dienas paženklino dvi audros. 

Jungtinės Karalystės ir Airijos energetikos tinklų operatoriams atstovaujančios asociacijos duomenimis, sekmadienį 19 val. elektros tiekimas vis dar nebuvo atkurtas maždaug 90 tūkst. vartotojų.

Trečiadienį, spalio 21 d., pranešta, kad per audras ir potvynius pietų Prancūzijoje žuvo mažiausiai trys žmonės.

Taip pat neseniai Ispanijos Albasetės provincijos Madrigero mieste per staigų potvynį žuvo 102 metų moteris, o dar maždaug 90 žmonių teko gelbėti.

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