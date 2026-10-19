Ispanijoje paskelbtas raudonas pavojus: uždarytos mokyklos, atšaukiami skrydžiai

Kai kuriose Valensijos ir Alikantės provincijų savivaldybėse, taip pat Balearų salose pirmadienį, spalio 19 d., buvo sustabdytas ugdymo įstaigų darbas. Balearų salose į pagalbą avarinėms tarnyboms pasitelkti kariuomenės daliniai.
Spalio 19 d. rytą ugniagesiai aptiko šeštadienį dingusios moters kūną. Per pasivaikščiojimą Barselonoje ją nusinešė vandens srovė. Miesto taryba paskelbė gedulo dieną. O spalio 18 d. vakare buvo rastas moters, dingusios maudantis Valensijos paplūdimyje, kūnas.
Karinis ekstremaliųjų situacijų padalinys pranešė, kad jo pajėgos išvyksta iš bazės Valensijoje į Ibisos ir Maljorkos salas, kur padės vietos ekstremaliųjų situacijų tarnyboms.
Palmos miesto taryba vykdo prevencinę gyvenviečių, esančių potvynių rizikos zonose, evakuaciją, nes baiminamasi, kad dėl smarkių liūčių gali pakilti kalnų upelių vandens lygis.
Sekmadienį audra taip pat sutrikdė skrydžius Ibisos oro uoste: buvo atšaukti 27 skrydžiai, dar 16 nukreipti į kitus oro uostus. Sutrikimai palietė tiek vietinius, tiek tarptautinius skrydžius.
Paskelbtas raudonas pavojaus lygis
Valensijos vyriausybės ekstremaliųjų situacijų koordinavimo centras sekmadienį išplatino naują pranešimą vietovėms, kuriose dėl užsitęsusių liūčių ir potvynių grėsmės paskelbtas raudonas pavojaus lygis. Per artimiausias 24 valandas gali iškristi daugiau kaip 300 litrų kritulių į kvadratinį metrą. Be to, Valensijos vyriausybė įspėja, kad upės gali išsilieti iš krantų.
Gyventojams rekomenduojama vengti kelionių ir laikytis atokiau nuo upių, griovų, upių vagų, krantinių bei pakrančių zonų.
Spalio pradžioje Ispanijos Albasetės provincijos Madrigero mieste per staigų potvynį žuvo 102 metų moteris, o dar apie 90 žmonių teko gelbėti.
Rugpjūčio viduryje per staigų potvynį ir nuošliaužą šiaurinėje Ispanijoje esančioje Leono provincijoje žuvo mažiausiai dvi moterys, dar du nepilnamečiai buvo sužeisti.
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