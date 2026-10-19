Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Ispanijoje paskelbtas raudonas pavojus: uždarytos mokyklos, atšaukiami skrydžiai

2026-10-19 12:16 / šaltinis: tv3.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-19 12:16
Pridėkite kaip šaltinį Google

Stipri audra „Adam“ Ispanijoje nusinešė dviejų žmonių gyvybes ir nuniokojo Viduržemio jūros pakrantę. Valensijoje ir Alikantėje paskelbtas aukščiausias, raudonas, pavojaus lygis. Apie tai rašo RTVE.

Ispanijoje paskelbtas raudonas pavojus: uždarytos mokyklos, atšaukiami skrydžiai (Scanpix nuotr.)

Stipri audra „Adam“ Ispanijoje nusinešė dviejų žmonių gyvybes ir nuniokojo Viduržemio jūros pakrantę. Valensijoje ir Alikantėje paskelbtas aukščiausias, raudonas, pavojaus lygis. Apie tai rašo RTVE.

REKLAMA
0

Kai kuriose Valensijos ir Alikantės provincijų savivaldybėse, taip pat Balearų salose pirmadienį, spalio 19 d., buvo sustabdytas ugdymo įstaigų darbas. Balearų salose į pagalbą avarinėms tarnyboms pasitelkti kariuomenės daliniai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Spalio 19 d. rytą ugniagesiai aptiko šeštadienį dingusios moters kūną. Per pasivaikščiojimą Barselonoje ją nusinešė vandens srovė. Miesto taryba paskelbė gedulo dieną. O spalio 18 d. vakare buvo rastas moters, dingusios maudantis Valensijos paplūdimyje, kūnas.

REKLAMA
REKLAMA

Karinis ekstremaliųjų situacijų padalinys pranešė, kad jo pajėgos išvyksta iš bazės Valensijoje į Ibisos ir Maljorkos salas, kur padės vietos ekstremaliųjų situacijų tarnyboms.

REKLAMA

Palmos miesto taryba vykdo prevencinę gyvenviečių, esančių potvynių rizikos zonose, evakuaciją, nes baiminamasi, kad dėl smarkių liūčių gali pakilti kalnų upelių vandens lygis.

Sekmadienį audra taip pat sutrikdė skrydžius Ibisos oro uoste: buvo atšaukti 27 skrydžiai, dar 16 nukreipti į kitus oro uostus. Sutrikimai palietė tiek vietinius, tiek tarptautinius skrydžius.

REKLAMA
REKLAMA

Paskelbtas raudonas pavojaus lygis

Valensijos vyriausybės ekstremaliųjų situacijų koordinavimo centras sekmadienį išplatino naują pranešimą vietovėms, kuriose dėl užsitęsusių liūčių ir potvynių grėsmės paskelbtas raudonas pavojaus lygis. Per artimiausias 24 valandas gali iškristi daugiau kaip 300 litrų kritulių į kvadratinį metrą. Be to, Valensijos vyriausybė įspėja, kad upės gali išsilieti iš krantų.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Gyventojams rekomenduojama vengti kelionių ir laikytis atokiau nuo upių, griovų, upių vagų, krantinių bei pakrančių zonų.

Spalio pradžioje Ispanijos Albasetės provincijos Madrigero mieste per staigų potvynį žuvo 102 metų moteris, o dar apie 90 žmonių teko gelbėti.

Rugpjūčio viduryje per staigų potvynį ir nuošliaužą šiaurinėje Ispanijoje esančioje Leono provincijoje žuvo mažiausiai dvi moterys, dar du nepilnamečiai buvo sužeisti.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų