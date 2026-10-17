Brazdeikis svariai prisidėjo prie „Unicaja“ pergalės prieš Manresos klubą

Andalūzai išvykoje 84:72 (22:16, 26:19, 16:22, 20:15) įveikė Manresos „Kids&Us“ (0/4).
Starto penkete pasirodęs Ignas Brazdeikis per 21 minutę surinko 12 taškų (4/4 dvitaškių, 0/3 tritaškių, 4/5 baudų metimų), 7 atkovotus kamuolius, 3 rezultatyvius perdavimus, klaidą, 2 pražangas ir 18 naudingumo balų.
Simono Lukošiaus sąskaitoje – 10 minučių, 3 taškai (0/1 dvitaškio, 1/2 tritaškių), atkovotas kamuolys, pražanga ir 2 naudingumo balai.
Malagos klubui 31 tašką pelnė Cameronas Huntas (4/6 tritaškių, 11/12 baudų metimų), 10 – Kendrickas Perry (1/4 tritaškių).
Manresos ekipai 17 taškų sumetė Pierre’as Oriola (6/9 dvitaškių, 6 atk. kam.), 13 – J.D.Notae (4 atk. kam.), 12 – Hugo Benitezas (5 rez. perd.).
„Unicaja“ kitą mačą žais FIBA Čempionų lygoje – antradienį lankys Pardubicės KVIS.
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