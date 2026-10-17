Danusevičius prisidėjo prie „Korfez“ spurtų, tačiau Turkijos lygoje laimėti nepavyko

Lietuvio ekipa namie 69:71 (20:19, 15:7, 19:15, 15:30) nusileido Bursos „Tofaš“ (2/2).
Po trijų kėlinių „Korfez“ pirmavo 54:41, bet jau ne pirmą kartą šį sezoną subyrėjo lemiamoje atkarpoje.
Šeimininkai lemiamą atkarpą pralaimėjo dvigubai, atidavė iniciatyvą varžovams ir bandė gelbėti su sirena, bet buvusio žalgiriečio Matto Mitchello tritaškis tikslo nepasiekė.
P.Danusevičius per 22 minutes surinko 7 taškus (2/4 dvitaškių, 0/2 tritaškių, 3/4 baudų metimų), 3 atkovotus ir perimtą kamuolį, rezultatyvų perdavimą, pražangą bei 7 naudingumo balus.
Lietuvio atkarpą „Korfez“ laimėjo net 20 taškų ir tai yra ženkliai geriausias rodiklis tarp visų komandos žaidėjų.
15 taškų Izmito klubui surinko Oscaras Cluffas (11 atk. kam., 6/8 dvitaškių), 14 – Alexas Reese’as (3/3 tritaškių), 11 – Johnny Davisas, 10 – Berkas Akinas (1/5 tritaškių).
Nugalėtojams 25 taškus pelnė Bryce’as Jonesas (4/6 tritaškių, 10 atk. kam., 5 rez. perd.), 11 – Terrellas Carteris (5/7 dvitaškių, 5 atk. kam.).
„Korfez“ trečiadienį FIBA Europos taurės namų mače priims Mančesterio „Basketball“.
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