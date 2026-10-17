Babrauskas: krepšinis žaidžiamas su galva, degtinė geriama su dešra

Panevėžio „Lietkabelį“ paguldę jonaviškiai tik po lemiamo metimo 83:84 nusileido Klaipėdos „Neptūnui“.
Po rungtynių „Hipocredit“ vyriausiasis treneris Steponas Babrauskas vėl turėjo vaizdingų pasisakymų, tačiau jais negyrė savo auklėtinių.
„Skaudus pralaimėjimas. Kovojome, buvome žaidime. „Šiaulių“ buvęs krepšinio direktorius Adomas Klimavičius buvo man pasakęs, kad „krepšinis žaidžiamas su galva, degtinė geriama su dešra“. Turėjome rungtynes, per savo klaidas jas pralaimėjome“, – teigė strategas.
– Kiek tos koncentracijos klaidos lėmė rungtynes?
– Labai paprastai – apsigynėme „vienas prieš vieną“, tik neatsitvėrėme žmogaus. Dabar krepšinyje visi labai daug analizuoja, daro skautingus, bet yra labai paprasta – atsitverk, neužmik ir būk žaidime.
– Praėjusią savaitę laimėjote Panevėžyje, dabar taip pat buvote arti. Kiek tenkina tas žaidimo progresas?
– Manau, kad žaidėme solidžiai. Prasileidome pradžią, buvome užmigę, leidome jiems per lengvai pasijausti, bet buvome žaidime. Rungtynės nebuvo blogos. Antrą pusę labiau kontroliavome, mušėme juos ten, kur norėjome. Mūsų pačių klaidos nulėmė pabaigą.
– Rungtynes pradėjote 3:14. Ar pradžioje netrūko to puolimo, kurį Nickas Johnsonas suteikdavo pradėjęs rungtynes vietoje Nojaus Kuliešos?
– Sėdime, žiūrime. Netrūksta. Žinome, ką esame susitarę. Neįėjo į rungtynes. Gauna šansą, norime jį suteikti, turime turėti ir žaidėjų nuo suolo. Buvome žaidime, buvome arti pergalės, bet viską nulėmė mūsų klaidos. Žaidėme prieš Europos taurės komandą, mums nėra, ko prarasti. Kovojome, kažkas sekėsi, kažkas – ne, darėme klaidų, bet gale neatsitvėrėme žmogaus, užmigome ir prieš tai praleidome tritaškį, kur neturėjo būti pagalbos.
Ką, man nusirengti kostiumą ir eiti žaisti? Ne, aš visais jais tikiu ir noriu treniruoti, svarbu nesulūžti po tokių rungtynių.
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