Songaila nusivylė „Šiaulių“ nusiteikimu: dvejopas jausmas

Dariaus Songailos auklėtiniai namie 88:95 nusileido Vilniaus „Rytui“.
Šiauliečiai kovinį atstumą iki finalinės sirenos palaikė net ir versdamiesi be Cedrico Hendersono ir Eftono Reido.
Po rungtynių D.Songaila rado komplimentų keliems savo auklėtiniams, bet nenorėjo ieškoti pozityvių ženklų pralaimėtame mače.
„Toks dvejopas jausmas. Atrodo, kad turėčiau būti patenkintas tomis minutėmis, kai kovėmės ir viską darėme gerai, bet viduryje rungtynių gauni antausį nuo savo žaidėjų, kad „ai, penkias ar šešias minutes pailsėsime“. Bandau kažkaip išsitreniruoti tą mentalitetą, kad mums reikia žaisti 38–40 minučių. Ne 28–30, kad laimėtume rungtynes“, – teigė strategas.
– Čia ir matote didžiausią problemą?
– Pasižiūrėjus į statistiką – viskas tas pats. Tritaškiai, baudos, atkovoti kamuoliai puolime, klaidų mažiau, dvitaškių pataikymas. Negalime išeiti trečiame kėlinyje pirmas penkias minutes, kai rezultatas 42:48, eini iki 48:66. Iškart „minus 18“. Tada likusius pusantro kėlinio turime vytis.
Aišku, kažkur rizikavome, pasiėmėme pražangas prieš Gudaitį, kurios nepasiteisino, sumetė baudų metimus. Čia buvo žaidybinis dalykas, mano, galiu prisiimti šitą atsakomybę, bet norą kovoti reikėtų išlaikyti ilgiau, jei norime laimėti rungtynes.
– Simas Jarumbauskas surinko 18 taškų, kokį įspūdį jis paliko?
– Simas palaipsniui, nuo sezono pradžios, su kiekvienomis rungtynėmis vis geriau ir geriau. Dabar truputėlį stringame puolime, nes yra traumelių, viskas su tuo gerai, bet man patinka jo gynyba, tik disciplinos trūksta. Daug noro, daug energijos, bet be disciplinos tai pastato mūsų gynybos rotacijas į nedėkingas. Tikiuosi, kad su laiku tai ateis ir bus geriau.
– Kiek džiugina, kad ir be Cedrico Hendersono atrandate žmonių, kurie gali imtis iniciatyvos?
– Visi turi tų traumų, mes nesame vienintelė komanda su tuo. Cedricas yra didelė mūsų komandos dalis, iš esmės keičiasi žaidimo braižas. Vienu metu aikštelėje turime tik vieną „ball-handlerį“, tada turi keisti, galvoti ir kažkaip kitaip sužaisti. Džiaugiuosi dėl Simo, buvo atradimas. Kaip ir sakėte, eina geryn. Tam tikrų žaidėjų yra pozityvo, bet pralaimėjime sunku tai įžvelgti.
– Kokios yra C.Hendersono ir Eftono Reido situacijos?
– Šiandien buvo pirma diena, kai Cedricas kažką darė. Reikia pažiūrėti, ar alkūnė nesureaguos į krūvį. Jei ne – tikėkimės, kad rytoj vėl galės sportuoti. Eftono trauma buvo daug rimtesnė. Jau nebėra langetės, gali vaikščioti be jos, bet nemanau, kad artimiausiu metu pamatysime jį aikštelėje.
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