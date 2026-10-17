Kontinentinėje taurėje - antra „Energijos“ nesėkmė

Rungtynes aktyviau pradėjo Kijevo komanda, kuri 11-ąją minutę realizavo kiekybinę persvarą ir išsiveržė į priekį.
Antrojo kėlinio pradžioje elektrėniškiai pademonstravo kovingumą: kiekybinę daugumą realizavo Nazaras Ruzhnikovas, išlyginęs rezultatą 1:1. Vis dėlto, dar antrajame kėlinyje vėl įvartį pelnę kijeviečiai išsiveržė į priekį.
Trečiajame kėlinyje Kijevo ledo ritulininkai perėmė iniciatyvą, pelnė du įvarčius iš eilės bei įtvirtino pergalę.
„Visas galimybes kovoti dėl pirmosios grupės vietos, suteikiančios teisę žaisti antrame Kontinentinės taurės etape iš trijų, praradusi „Energija“ sekmadienį 17 val. sužais paskutiniąsias rungtynes su CH „Jaca“ (Ispanija) klubu.
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