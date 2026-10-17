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TV3 naujienos > Sportas > Ledo ritulys > Lietuva

Elektrėnuose startavusiame Kontinentinės taurės turnyre – „Energijos“ nesėkmė prieš „Mogo/RSU“

2026-10-17 11:10 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-17 11:10
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Penktadienio vakarą Elektrėnuose prasidėjusiame Tarptautinės ledo ritulio federacijos (IIHF) Kontinentinės taurės pirmojo etapo A grupės turnyre nesėkme startavo šeimininkė Elektrėnų „Energija“.

Elektrėnų „Energija“ | „Energijos“ nuotr.

Penktadienio vakarą Elektrėnuose prasidėjusiame Tarptautinės ledo ritulio federacijos (IIHF) Kontinentinės taurės pirmojo etapo A grupės turnyre nesėkme startavo šeimininkė Elektrėnų „Energija“.

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Savo žiūrovų akivaizdoje rungtyniavę elektrėniškiai 1:6 (0:1, 1:2, 0:3) nusileido Latvijos čempionei Rygos „Mogo/RSU“ komandai.

Elektrėnų klubo vartus nuo mačo pradžios gynė Arkadijus Grigaravičius, o Rygos ekipos vartų saugumu rūpinosi Karlis Mežsargas. Pirmajame kėlinyje svečiams pavyko išsiveržti į priekį, kai po Roberts Kalkio ir Janio Zemičio perdavimų pasižymėjo Ričardas Grinbergas (15:55, rez. perd. R. Kalkis, J. Zemitis).

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Antrąją rungtynių dalį Rygos ekipa pradėjo greitu įvarčiu – vos prasidėjus kėliniui pasižymėjo patyręs gynėjas Kristaps Sotniekas (20:17, rez. perd. Kasparas Daugavinis, Rolanas Vasiljevas). Kėlinio pabaigoje elektrėniškiams pavyko sušvelninti atsilikimą, kai greitą ataką taikliu smūgiu užbaigė Ilja Baida (37:52, rez. perd. Dovydas Laimutis, Arnoldas Bosas). Vis dėlto šeimininkų viltis greitai prislopino vos po 36 sekundžių trečiąjį Rygos klubo įvartį pelnęs Rudolfas Polcas (38:28, rez. perd. Kasparas Zieminis, Kristapas Jakobsonas).

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Trečiajame kėlinyje Latvijos čempionai galutinai perėmė rungtynių kontrolę. Pirmiausia ketvirtąjį įvartį įmušė Raulas Ozollapa (42:44, rez. perd. Elviss Želubovskis, Ingus Locmelis), vėliau antrą kartą rungtynėse pasižymėjo K. Sotniekas (51:41, rez. perd. Ernestas Krūmas, J. Zemitis), o tašką mače padėjo Gintas Meija (56:59, rez. perd. I. Locmelis, R. Ozollapa).

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Kitose penktadienio rungtynėse Kijevo „Sokil“ net 7:0 (2:0, 1:0, 4:0) sutriuškino Ispanijos čempionę Chacos „CH Jaca“, į varžovų vartus atlikęs net 71 metimą (ispanai atsakė 5 smūgiais).

Po pirmosios varžybų dienos po 3 taškus turi „Sokil“ ir „Mogo/RSU“, o „Energija“ bei „CH Jaca“ lieka be taškų.

Šeštadienį 17 val. „Energija“ Elektrėnų ledo rūmuose stos į kovą su Kijevo „Sokil“, o 13 val. susitiks „Mogo/RSU“ ir „CH Jaca“.

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