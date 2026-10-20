Ryškiausi šio Eurolygos sezono naujokai: kas stebina labiausiai?

Pastaraisiais metais naujokų paieškos Eurolygai nėra lengvos, o turtingiausi lygos klubai apskritai pradėjo vengti žaidėjų neturinčių stipriausių Senojo žemyno pirmenybių patirties. Tarp tokių save gali priskirti ir Kauno „Žalgiris“. Vienintelis be Eurolygos patirties žaidėjas Kaodirichi Akobundu-Ehiogu dar nepasirodė ant parketo.
Solidžiais finansais nedisponuojančios Eurolygos komandos yra priverstos ieškoti neatrastų perlų ir tampa potencialiais donorais, kai atsiskleidusius žaidėjus po sezono išgraibsto turtingieji, o nesėkmės atveju yra priversti riziką nurašyti nuostoliams. Bet šiuo atveju turėtume būti jiems dėkingi už žaidėjų įvairovę.
Šiemet lygoje kol kas netrūksta ryškių naujokų, o solidžiausiai pasidarbavusi atrodo Bolonijos „Virtus“. Iš 7Krepsinis.net didžiausią įspūdį padariusių Eurolygos naujokų – „Virtus“ turi du atstovus.
Marcusas Carras
Carras
Prisipažinsiu, prieš sezoną „Virtus“ atrodė kaip viena nuobodžiausių lygos komandų. Turiu atsiprašyti, kadangi pagavau save pirmą mėnesį juos stebint taip, kad tai man būtų viena iš trijų įdomiausių komandų Eurolygoje. M.Carras – viena iš pagrindinių priežasčių.
Kai iš pradžių spėliojai, ar nors vienas „Virtus“ gynėjas temps Eurolygos lygį, 27-erių kanadietis greitai išsiskyrė talentu, o jo ryškiausias prisistatymo momentas buvo pergalingas metimas į Pirėjo „Olympiacos“ krepšį.
188 cm ūgio įžaidėjo karjera kyla iš lėto, bet pernai solidus sezonas Viurcburgo komandoje leido patikėti juo Eurolygos organizacijai, o dabar M.Carras atrodo kaip lygos žvaigždės potencialo žaidėjas.
Aikštelės generolas nestokoja lyderystės ir teisingų sprendimų, o jo skaičiai per 22 minutes siekia 14,3 taško, 5,6 rezultatyvaus perdavimo ir 13,6 naudingumo balo.
Patty Millsas
Millsas
Australijos krepšinio legenda per trumpą etapą Tenerifėje parodė, kokio tai lygio taškų rinkėjas vis dar yra. Svarbiausia, kad jis visa tai sugebėjo perkelti ir į Eurolygą.
Savo gero bičiulio ir buvusio komandos draugo Tony Parkerio į Vilerbano ASVEL pakviestas 38-erių veteranas žaidžia trumpas atkarpas, bet per jas visas komandos žaidimas sukasi aplink jį.
Matosi, kad prieš akivaizdžius favoritus T.Parkeris pasaugo australą, o Madride jo net neregistravo rungtynėms. Panašu, kad tokios tendencijos laikysis visą sezoną, jog veteranas išsilaikytų optimalioje sportinėje formoje iki vasaros.
181 cm ūgio vijurko vidurkiai Eurolygoje per 21 minutę siekia 15,6 taško, 2,8 rezultatyvaus perdavimo ir 14,8 naudingumo balo, o metimus jis realizuoja tiesiog neįtikėtinai – 60,9 proc. dvit., 46,2 proc. trit., 87,5 proc. baud.
Stebint vis dar alkaną NBA čempioną P.Millsą, ateina įvairios mintys – ir žavesys, bet tuo pačiu ir liūdesys. Mes atsimename pikinį Shane'ą Larkiną, o P.Millsas prieš 3 sezonus dar būtų geresnė jo versija, pretendavusi grandų komandoje į Eurolygos MVP.
Wendellas Moore'as
Moore'as
Dar vienas „Virtus“ atradimas. Jei Aliou Diarra dėl praėjusio sezono negalime laikyti naujoku, tai W.Moore'as ir M.Carras yra tikri šio sąrašo perlai.
25-erių 196 cm ūgio universalus puolėjas vasarą turėjo nemažai dėmesio Europoje ir galiausiai patikėjo Senajame žemyne karjerą pradėti Bolonijoje. Bent jau kol kas nė viena pusė neturėtų būti nusivylusi.
Belgrado „Partizan“ viliotas Djuko universiteto talentas Eurolygoje per 25 minutes fiksuoja 12,6 taško, 5,6 atkovoto kamuolio, 1,3 perimto kamuolio ir 13,6 naudingumo balo skaičius.
Atviroje aikštelėje puikiai besijaučiantis atletas yra tiek fiziškas, tiek atletiškas puolėjas, o Alexo Mumbru laisvas žaidimo stilius jam puikiai tinka.
Chrisas Duarte
Duarte
Tai, kad etapas Malagos „Unicaja“ nebuvo toks sėkmingas, daugiau nesusipratimas nei realus žaidėjo lygis. Ir nuo pirmų rungtynių Vitorijoje dominikietis įrodinėja, kad yra vertas Eurolygos.
Ch.Duarte dar prieš persikėlimą į Europą buvo įrodęs FIBA krepšinyje, kokio tai talento žmogus, o ir praeities 13-tas NBA naujokų biržos šaukimas yra skambus įrašas CV.
Nors kol kas į „Baskonia“ bardaką yra sunku žiūrėti, pats 29-erių puolėjas tiesiog gali šia situacija pasinaudoti kaip tramplynu ir vasarą šokti į galingesnį Eurolygos klubą.
Pastarasis minus 5 naudingumo balų pasirodymas su „Virtus“ numušė Ch.Duartes skaičius, bet jie vis tiek išlieka solidūs – 10,7 taško, 4,3 atkovoto kamuolio ir 11,8 naudingumo balo per 20 minučių.
Marcusas Binghamas
Garbės praėjusio sezono klystkelis amerikiečio karjerai nedaro, bet reikia pripažinti, kad į Eurolygą jis įsiveržė solidžiai. Šarūno Jasikevičiaus treniruojamoje Stambulo „Fenerbahče“ jis greitai parodė universalumą ir užpildė pastaraisiais metais centro pozicijoje buvusią skylę.
26-erių 213 cm ūgio vidurio puolėjas ne tik turi ilgas galūnes, yra mobilus, bet ir pasižymi solidžiu metimu iš distancijos. Jis realizavo 8 tritaškius iš 14, o tai Šarui suteikia papildomų ginklų puolime.
Praėjusią savaitę jis ryškiausiai prisidėjo prie „Fenerbahče“ užfiksuoto blokų rekordo Eurolygoje, kuomet Belgrado „Partizan“ krepšininkus baudė 5 sykius.
Pirmieji M.Binghamo žingsniai Eurolygoje yra išties solidūs – 9,2 taško, 4,8 atkovoto kamuolio, 1,6 bloko ir 11,2 naudingumo balo per 18 minučių.
Devonas Dotsonas
Dotsonas
Iki debiuto Eurolygoje D.Dotsonas sužaidė du solidžius sezonus elitinėse Europos taurės organizacijose – Badalonos „Joventut“ ir Stambulo „Bešiktaš“. Būtent su pastarąja jis ir debiutavo Eurolygoje, o tam jis atrodė pasiruošęs nuo pradžių.
27-erių gynėjas nepasiklydo pripildytame perimetre ir yra vienas pagrindinių komandos žmonių. Jo statistika per 22 minutes yra 9,8 taško, 4,3 rezultatyvaus perdavimo ir 13,5 naudingumo balo su 56,3 proc. tritaškių pataikymu.
Įdomu, kiek keisis D.Dotsono vaidmuo prisijungus Lonnie Walkeriui, bet jo gebėjimas kurti komandos draugams „Bešiktaš“ klube yra sunkiai pakeičiamas.
Tysonas Etienne'as
Etienne'as
Kad T.Etienne'as bus pašėlęs žaidėjas, buvo aišku jau per draugišką turnyrą Londone, kuriame matėme jį žaidžiantį prieš „Žalgirį“. Pirmosios savaitės tai tik išryškino.
184 cm ūgio gynėjas į Eurolygą atvyko su 31 rungtynių patirtimi Bruklino „Nets“ gretose ir kol kas jo pasirodymai yra įsimintesni nei T.J. Warreno, kuris Paryžiuje buvo sutiktas su ryškiu CV.
Beprotiškus metimus iš toli besirenkantis T.Etienne'as tai daro ypatingu procentu – 40,4. Neįtikėtina buvo dviguba savaitė, kai iškritus Nadirui Hifi gynėjas išmetė 29 tritaškius. Pataikė 12.
Tai dar tik pradžia Europoje, o potencialas rinkti taškus – milžiniškas. Bus labai įdomu stebėti, kaip toliau atrodys jo ir N.Hifi tandemas kartu aikštėje.
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