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TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

„Džiugas“ įspūdingai išsigelbėjo pabaigoje

2026-10-17 20:05 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-17 20:05
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Svarbi dvikova dėl europinių pozicijų vyko Telšių miesto stadione. 33-iajame TOPLYGOS ture susitiko vietos „Džiugas“ ir Vilniaus rajono „TransINVEST“. Dramatiško susitikimo pabaigoje telšiškiai panaikino atsilikimą ir iškovojo tašką – 3:3 (0:1).

Telšių Džiugas | Organizatorių nuotr.

Svarbi dvikova dėl europinių pozicijų vyko Telšių miesto stadione. 33-iajame TOPLYGOS ture susitiko vietos „Džiugas“ ir Vilniaus rajono „TransINVEST“. Dramatiško susitikimo pabaigoje telšiškiai panaikino atsilikimą ir iškovojo tašką – 3:3 (0:1).

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Jau 13-ąją minutę padirbėti teko šeimininkų vartininkui Mariui Paukštei – Bruno Tavaresas perdavimu surado Jehorą Glušačių, tačiau pastarajam telšiškių vartų sargo nuginkluoti nepavyko. Po kelių akimirkų labai galingu ir pavojingu smūgiu skersinį sudrebino „Džiugo“ ekipos saugas Pedro Bahia.

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Sužaidus daugiau nei pusę pirmojo kėlinio, Deitonas Vinckus perdavimu surado Vilių Piliukaitį, tačiau stiprų saugo smūgį atrėmė Igoris Mastovėjus.

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Prieš pat pertrauką Mariaus Stankevičiaus auklėtiniai išsiveržė į priekį – B. Tavaresas tiksliu perdavimu surado Stefaną Miloševičių, šis perdavė kamuolį šio sezono puolimo lyderiui Xabi Auzmendi, kuris pelnė 12-ąjį įvartį šiame sezone ir išvedė Vilniaus rajono ekipą į priekį.

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Vos prasidėjus antrajam kėliniui, komandos apsikeitė įvarčiais. 48-ąją minutę pusiausvyrą trumpam atstatė tiksliai į tolimąjį vartų kampą smūgiavęs P. Bahia, tačiau vos po dviejų minučių svečių ekipą į priekį vėl išvedė Mykola Musolitinas.

82-ąją minutę Chidera Henry Nwoga pelnė trečiąjį komandos įvartį ir jau atrodė, kad padovanos ekipai pergalę. Tiesa, telšiškiai ginklų nesudėjo – Ronaldas Sobowale sušvelnino atsilikimą, o jau per teisėjo pridėtą laiką į euforiją stadione susirinkusius žiūrovus pasiuntė Brendanas Asomugha.

Po šių lygiųjų „TransINVEST“ futbolininkai su 46 taškais lieka 4-oje vietoje, o „Džiugo“ sąskaitoje – 39 taškai ir 6-oji pozicija.

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