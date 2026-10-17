„Džiugas“ įspūdingai išsigelbėjo pabaigoje

Jau 13-ąją minutę padirbėti teko šeimininkų vartininkui Mariui Paukštei – Bruno Tavaresas perdavimu surado Jehorą Glušačių, tačiau pastarajam telšiškių vartų sargo nuginkluoti nepavyko. Po kelių akimirkų labai galingu ir pavojingu smūgiu skersinį sudrebino „Džiugo“ ekipos saugas Pedro Bahia.
Sužaidus daugiau nei pusę pirmojo kėlinio, Deitonas Vinckus perdavimu surado Vilių Piliukaitį, tačiau stiprų saugo smūgį atrėmė Igoris Mastovėjus.
Prieš pat pertrauką Mariaus Stankevičiaus auklėtiniai išsiveržė į priekį – B. Tavaresas tiksliu perdavimu surado Stefaną Miloševičių, šis perdavė kamuolį šio sezono puolimo lyderiui Xabi Auzmendi, kuris pelnė 12-ąjį įvartį šiame sezone ir išvedė Vilniaus rajono ekipą į priekį.
Vos prasidėjus antrajam kėliniui, komandos apsikeitė įvarčiais. 48-ąją minutę pusiausvyrą trumpam atstatė tiksliai į tolimąjį vartų kampą smūgiavęs P. Bahia, tačiau vos po dviejų minučių svečių ekipą į priekį vėl išvedė Mykola Musolitinas.
82-ąją minutę Chidera Henry Nwoga pelnė trečiąjį komandos įvartį ir jau atrodė, kad padovanos ekipai pergalę. Tiesa, telšiškiai ginklų nesudėjo – Ronaldas Sobowale sušvelnino atsilikimą, o jau per teisėjo pridėtą laiką į euforiją stadione susirinkusius žiūrovus pasiuntė Brendanas Asomugha.
Po šių lygiųjų „TransINVEST“ futbolininkai su 46 taškais lieka 4-oje vietoje, o „Džiugo“ sąskaitoje – 39 taškai ir 6-oji pozicija.
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.