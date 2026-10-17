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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > LKL

LKL trileris Kėdainiuose: „Lietkabelis“ išplėšė pergalę prieš „Nevėžįą“

2026-10-17 21:17 / šaltinis: krepsinis.net
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2026-10-17 21:17
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Kėdainių „Nevėžis-Paskolų klubas“ (0/5) sunkiai pradėjo Lietuvos krepšinio lygos (LKL), kurią remia „Betsson“, rungtynes, tačiau grįžo ir sukūrė intrigą mače su Panevėžio „Lietkabeliu“ (3/3).

„Lietkabelis“ turėjo daug vargo

Kėdainių „Nevėžis-Paskolų klubas“ (0/5) sunkiai pradėjo Lietuvos krepšinio lygos (LKL), kurią remia „Betsson“, rungtynes, tačiau grįžo ir sukūrė intrigą mače su Panevėžio „Lietkabeliu“ (3/3).

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Nepaisant to, svečiuose Nenado Čanako kariauna palaužė varžovus 73:72 (20:19, 22:9, 20:21, 11:23).

Rungtynių pradžioje kėdainiškiai atitrūko 14:5, bet po truputį „Lietkabelis“ ėmė artėti. Gabrielius Maldūnas ir Keondre Kennedy skirtumą mažino iki 2 taškų, o Gytis Nemeikša pataikė tritaškį, kuris išvedė į priekį Panevėžio klubą – 20:19.

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Nojus Radžius žaidė gerą solo atkarpą, po kurios „Lietkabelis“ atitrūko jau 31:19. Situaciją panevėžiečiai visiškai kontroliavo, o zoninė „Nevėžio-Paskolų klubo“ gynyba išgelbėjo tik porą atakų. Pasibaigus pirmai mačo daliai „Lietkabelis“ buvo priekyje 42:28.

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Žygimantas Šimonis žengė į aikštę ir pasižymėjo tritaškiu, Ognjenas Jaramazas ir Alexanderis Schumacheris pratęsė gerą panevėžiečių atkarpą – 49:30. Nepaisant to, kad „Nevėžis-Paskolų klubas“ ir priartėjo, kontrolę savo rankose turėjo svečiai – 57:43. Legionieriai truktelėjo į priekį kėdainiškius (49:59), bet labiau panaikinti deficito nepavyko – 49:62.

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D.Andrewsas ėmė gelbėti savo ekipą ir pataikė svarbų metimą (55:62), tuo tarpu „Lietkabelis“ klydo ir trikdanti pražanga fiksuota K.Kennedy. Skirtumas tirpo iki vos penkių taškų (57:62), maža to, naujokas Xanderis Rice‘as pataikė dar vieną metimą – 59:62. O.Jaramazas atstatė „Lietkabeliui“ dviženklę persvarą (69:59), bet svarbų tritaškį smeigė J.Zakas – 64:71. Kėdainiečiai artėjo vis labiau (68:71), D.Andrewsas pataikė dar vieną metimą iš vidutinio nuotolio (70:71), o žaisti liko 2 minutės.

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„Lietkabelio“ atakos strigo, bet sausrą nutraukė O.Jaramazas – 73:70. J.Zakas gavo bloką, prasidėjo paskutinė minutė, o vidurio linijos pažeidimas fiksuotas ir svečiams. D.Andrewsas darkart priminė apie save (72:73) ir kadangi liko 25 sekundės, teko imtis pražangų. A.Schumacherio ranka abukart sudrebėjo, tad šansą turėjo „Nevėžis-Paskolų klubas“. D.Andrewsas metė pro šalį, laikas seko ir sekė dar viena pražanga. D.Baslykas taip pat prametė abukart, likus 1,8 sek., bet išmesti kamuolio šeimininkai nebespėjo.

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D.Andrewsas vedė į priekį „Nevėžį-Paskolų klubą“, pelnęs 24 taškus, tačiau to neužteko.

G.Nemeikša rengė geriausią sezono pasirodymą, pelnęs 13 taškų (4/4 dvit., 1/2 trit.).

„Nevėžis-Paskolų klubas“: Dylanas Andrewsas 24, Paulius Petrilevičius 11 (8 atk. kam.), Jacobas Wiley, Aaronas Gray‘us ir Flynnas Boardmanas-Raffetas 8.

„Lietkabelis“: Gytis Nemeikša 13, Keondre Kennedy 11 (5 atk. kam.), Alexanderis Schumacheris (6 rez. perd.) ir Gabrielius Maldūnas – po 9.

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