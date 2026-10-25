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TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Jungtinę Karalystę talžė galinga audra: tūkstančiai liko be elektros

2026-10-25 15:29 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-25 15:29
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Šį savaitgalį Jungtinę Karalystę (JK) užklupusi antra audra sekmadienį smarkiai sutrikdė susisiekimą ir elektros tiekimą Škotijoje, Šiaurės Airijoje ir Anglijos šiaurėje.

Jungtinėje Karalystėje praūžė audra (EPA-ELTA nuotr.)
GALERIJA (7)

Šį savaitgalį Jungtinę Karalystę (JK) užklupusi antra audra sekmadienį smarkiai sutrikdė susisiekimą ir elektros tiekimą Škotijoje, Šiaurės Airijoje ir Anglijos šiaurėje.

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JK meteorologijos tarnyba perspėjo, kad dėl audros Boelo vėjo nešamos nuolaužos ir galingos bangos kels pavojų žmonių gyvybei. Todėl gyventojai raginami kuo mažiau eiti į lauką.

(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Jungtinėje Karalystėje praūžė audra

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Škotijoje, taip pat Vidinių Hebridų salynui priklausančioje Tirės saloje, jau užfiksuoti 128 km/val. viršijantys vėjo gūsiai. Energetikos bendrovė SSEN iki 10 val. ryto Škotijoje pranešė apie 93 neplanuotus elektros tiekimo sutrikimus.

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Škotijoje ir Anglijos šiaurėje iki vėlaus sekmadienio vakaro galioja oranžinis įspėjimas dėl vėjo – antras aukščiausias JK meteorologijos tarnybos skelbiamų įspėjimų lygis. Paskelbti ir perspėjimai dėl potvynių. Sutriko oro uostų veikla, keltų ir traukinių eismas bei susisiekimas keliais.

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Audra Boelo, kurios pavadinimas tariamas Būlo, atslinko netrukus po audros Austen, penktadienį siaubusios Anglijos pietus. Elektros skirstymo bendrovė „National Grid“ pranešė, kad iki šeštadienio 19 val. elektros tiekimas buvo atkurtas daugiau kaip 130 tūkst. dėl audros Austen be elektros likusių namų ir kitų pastatų.

JK meteorologijos tarnyba smarkioms audroms vardus pradėjo suteikti 2015 m., siekdama geriau informuoti visuomenę apie pavojingus orus. Per audrų sezoną, trunkantį nuo rugsėjo iki rugpjūčio, vardai suteikiami abėcėlės tvarka.

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