Ukraina skelbia: vis dar ne visada laiku gauna perspėjimus apie Rusijos raketų paleidimą

Ukraina, anot J. Ihnato, turi savo žvalgybos pajėgumų ir radarų tinklą, leidžiantį aptikti oro taikinius virš šalies teritorijos, o kai kuriais atvejais – ir už kelių šimtų kilometrų nuo jos sienų. Tačiau informaciją apie balistinių raketų ar kitų balistine trajektorija skriejančių raketų paleidimą Kyjivas gauna ir iš partnerių.
„Mums nepaprastai svarbu šią informaciją gauti kuo greičiau“, – pabrėžė J. Ihnatas.
Kaip pavyzdį jis pateikė neseniai surengtą Rusijos ataką keliomis bangomis prieš Kyjivą, per kurią buvo panaudotos maždaug 39 raketos. Per pirmąją atakos bangą Ukrainos oro pajėgos esą tokio išankstinio perspėjimo negavo.
Kol kas neaišku, ar taip nutiko dėl techninių problemų, ar dėl kitų priežasčių. J. Ihnato teigimu, partneriai kartu su Ukrainos specialistais tiria šį incidentą, kad ateityje būtų išvengta tokių informacijos perdavimo spragų.
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