Putinas telefonu kalbėjosi su Suomijos ir Norvegijos lyderiais: štai kas žinoma

„A. Stubbą ir [Joną Gahrą Støre] pokalbiui inicijavo siekis aptarti Rusijos agresijos karą prieš Ukrainą, diplomatines pastangas užbaigti karą ir skatinti taiką bei stabilumą Europoje“, – teigiama biuro pranešime.
Jame priduriama, kad abu lyderiai dalyvavo pokalbyje „kaip savo šalių vadovai“ ir nekalbėjo visos Europos vardu, rašo „Sky News“.
Taikos susitarimas
A. Stubbas sakė: „Pokalbis buvo atviras ir turiningas. Esame su Rusija besiribojančios šalys. Šio karo baigtis turės tiesioginės įtakos mūsų ir visos Europos saugumui. Norint užbaigti karą, būtinos tiesioginės diskusijos.“
Prieš tai „Bloomberg“ pranešė, kad V. Putinas su A. Stubbu ir J. G. Støre jau šiandien aptars galimą taikos susitarimą Ukrainoje.
Kremlius pareiškė nei patvirtinsiantis, nei paneigsiantis šią informaciją.
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