Ministerija pažymėjo, kad ši priemonė susijusi su „saugumo užtikrinimu“ dujų eksportuotojų šalių forumo ir „Rusija–Afrika“ viršūnių susitikimo metu.
Maskvoje tris dienas bus atjungtas mobilusis internetas dėl susitikimų, kuriuose dalyvaus Putinas
Spalio 27 ir 28 d. mobilusis internetas neveiks nuo 11:30 Maskvos laiku visą dieną, o spalio 29 d. – nuo 9:30 Maskvos laiku. Veiks tik „baltame sąraše“ esantys tinklalapiai ir paslaugos, balso ryšys, namų internetas ir „Wi-Fi“.
Anksčiau valdžia aiškino, kad interneto nutraukimai būtini siekiant neutralizuoti Ukrainos dronus. Nuo rudens Ukrainos ginkluotosios pajėgos sustiprino atakas prieš Maskvos regioną.
Dujų eksportuotojų šalių forumas vyks spalio 27 d. Renginys prasidės 12:45, pirmasis kalbės Rusijos režimo Vladimiras Putinas, kaip anksčiau pranešė jo padėjėjas Jurijus Ušakovas.
Šešios iš 12 forumo šalių bus atstovaujamos aukščiausiu lygiu.
„Rusija–Afrika“ viršūnių susitikimas vyks spalio 28–29 d. Jo metu V. Putinas surengs daugiau nei 20 dvišalių susitikimų. Pasak J. Ušakovo, renginyje dalyvaus 48 iš 54 Afrikos šalių delegacijos, o 22 šalis atstovaus valstybės vadovai. Pirmasis plenarinis posėdis, kuriame dalyvaus V. Putinas, vyks spalio 28 d.
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