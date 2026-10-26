Švedijos Centro partijos lyderė sako, kad jai nepavyko suformuoti vyriausybės

Tai reiškia, kad Šiaurės šalis po rugsėjo 13-ąją įvykusių rinkimų nė per žingsnį nepriartėjo prie naujos vyriausybės suformavimo.
„Mano bendra išvada yra ta, kad šiuo metu esama daugumos, palaikančios centro politiką, tačiau nėra daugumos centro vyriausybei“, – spaudos konferencijoje sakė E. Thand Ringqvist.
Ji pridūrė, kad dabar sprendimą dėl kito žingsnio turės priimti parlamento pirmininkas Andreasas Norlenas.
Švedijos opozicinis kairiųjų blokas rinkimuose iškovojo daugumą su trijų vietų persvara prieš kadenciją baigiančio ministro pirmininko Ulfo Kristerssono (Ulfo Kristersono) vadovaujamą dešiniųjų bloką, tačiau opozicijos lyderei Magdalenai Andersson (Magdalenai Anderson) du kartus nepavyko suformuoti kairiųjų vyriausybės.
Nei kairiojo, nei dešiniojo sparno partijoms nesugebėjus suformuoti daugumos, parlamento pirmininkas A. Norlenas pavedė E. Thand Ringqvist išnagrinėti sąlygas „vidurio variantui“.
E. Thand Ringqvist iškėlė idėją dėl „vidurio“ vyriausybės, į kurią būtų įtrauktos pagrindinės partijos, tačiau nepatektų socialistinė Kairioji partija ir nusistatymu prieš imigraciją garsėjantys „Švedijos demokratai“.
Centro partija atsisakė bendradarbiauti su „Švedijos demokratais“, todėl dešiniųjų blokui tapo beveik neįmanoma gauti daugumos parlamente.
Kairiajame flange Centro partija atsisakė palaikyti vyriausybę, į kurią įeitų Kairioji partija.
Parlamento pirmininkas gali keturis kartus siūlyti ministro pirmininko kandidatūrą balsavimui parlamente. Jei ketvirtas bandymas nepavyksta, turi būti skelbiami pirmalaikiai rinkimai.
Pirmasis bandymas žlugo spalio 15 dieną, kai Socialdemokratų partijos lyderė M. Andersson per balsavimą nesulaukė įstatymų leidėjų palaikymo.
Politikos ekspertai prognozuoja, kad artėjant naujų rinkimų rizikai partijos jaus vis didesnį spaudimą ieškoti kompromisų dėl savo politinių „raudonųjų linijų“.
Ši Skandinavijos šalis yra įpratusi prie ilgų derybų dėl vyriausybių. Po 2022 metų rinkimų derybos truko 37 dienas, o 2018 metais – 134 dienas.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.