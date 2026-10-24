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TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Per Europos sostines ritasi protestų banga: svarbiausi – socialiniai klausimai

2026-10-24 21:20 / šaltinis: ELTA
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2026-10-24 21:20
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Nors tarptautinė bendruomenė daugiausia dėmesio skiria protestams Prancūzijoje, šeštadienį didelės demonstracijos sujudino ir daugybę Europos miestų – nuo Milano ir Madrido iki Lisabonos ir Tiranos. Protestai apima platų klausimų spektrą – nuo švietimo ir korupcijos iki antismurtinių judėjimų, pensijų ir būsto problemų.

Protestas Milane prieš didėjančias pragyvenimo išlaidas EPA
GALERIJA (6)

Nors tarptautinė bendruomenė daugiausia dėmesio skiria protestams Prancūzijoje, šeštadienį didelės demonstracijos sujudino ir daugybę Europos miestų – nuo Milano ir Madrido iki Lisabonos ir Tiranos. Protestai apima platų klausimų spektrą – nuo švietimo ir korupcijos iki antismurtinių judėjimų, pensijų ir būsto problemų.

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Kariuomenės transporto priemonės ir užkalti prabangių parduotuvių langai Milane

Šeštadienį, praėjus savaitei po parduotuvių plėšimų ir susidūrimų su policija, Milane išsirikiavo kariai, o prabangios parduotuvės buvo užkaltos lentomis, tūkstančiams protestuotojų žygiuojant per Italijos mados ir finansų sostinę.

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Ministrė pirmininkė Giorgia Meloni paskelbė apie daugybę priemonių, įskaitant apie tai, kad siunčia į Milaną dar 500 karių, ir apie griežtesnes bausmes nepilnamečiams, kurie, kaip teigė policija, praėjusią savaitę sudarė didžiąją dalį smurtavusių protestuotojų.

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Milane temstant didžiulė minia, daugiausia jaunimas, žygiavo gatvėmis, skanduodami įžeidžiančius šūkius G. Meloni ir aukštai keldami plakatus su užrašais, pavyzdžiui, „Ne valstybės melui“.

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Grupė protestuotojų pylė mėšlą prie Italijos energetikos reguliavimo institucijos pastato ir sudegino simbolinę, milžiniško dydžio elektros sąskaitą, matoma vietinės televizijos parodytose nuotraukose.

(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Riaušės, Italija, Milanas, Jaunimas, Policija, Sulaikymas

Į Milaną atsiųsti 500 karių prisijungė prie ten jau dislokuotų šimtų kolegų, kurie padėjo maždaug 5 tūkst. policijos pareigūnų ir kitų saugumo pajėgų narių. Valdžios institucijos pasitelkė dronų stebėjimą, patikrinimus geležinkelio stotyse, greitojo reagavimo būrius ir internetinę stebėseną, siekdamos užkirsti kelią galimiems raginimams imtis smurto. Milano meras Giuseppe Sala pareiškė esąs susirūpinęs, kad smurtas gali pasikartoti ir išreiškė pritarimą papildomų karių dislokavimui.

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Daugelis parduotuvių, ypač prabangios Milano mados kvartalo parduotuvės, pavyzdžiui, „Omega“, „Tiffany“ ir „Gucci“, užkalė savo vitrinas.

Praėjusį savaitgalį riaušininkai įsiveržė į parduotuves, ieškodami sportinių batelių, sportinės aprangos ir sporto reikmenų, gatvėse, vedančiose iš centrinės miesto Duomo aikštės.

Valdžios atstovai teigė, kad saugumo priemonės buvo išplėstos už miesto centro ribų, nes buvo baiminamasi, kad protestuotojai gali persikelti į kitus rajonus. Apie demonstracijas taip pat buvo paskelbta Romoje ir mažiausiai septyniuose kituose miestuose.

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Valdžios atstovai šeštadienį taip pat pranešė, kad tiria veiksmus 30-mečio laisvai samdomo žurnalisto, kuris, kaip teigiama, yra lyderis naujai susikūrusio „Spalio 17-osios“ judėjimo, esančio pagrindine pastaruoju metu Italijoje vykstančių protestų varomąja jėga.

Milano policija teigia, kad praėjusios savaitės smurto protrūkiuose ir plėšimuose dalyvavo apie 2 tūkst. labai jaunų protestuotojų, iš kurių didelė dalis buvo „natūralizuoti antros kartos italai“, taip pat ir užsieniečiai. Per dvi dienas policija sulaikė 45 žmones, tarp jų – 34 nepilnamečius.

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„Daugybei jaunų žmonių vis labiau trūksta priklausomybės jausmo ir ateities perspektyvų. Dėl socialinės ir ekonominės nelygybės dalis mūsų visuomenės jaučiasi atskirta“, – naujienų agentūrai AP sakė Milano socialinės gerovės tarybos narys Lamberto Bertolé.

Gynybos ministras Guido Crosetto teigė, kad šeštadienį dislokuotiems kariams tik neseniai buvo leista naudoti plastikines surišimo juostas, ir tai leidžiama daryti tik geležinkelio stočių apylinkėse, o ne visame mieste. Kariams neleidžiama nešiotis pipirinių dujų balionėlių ir elektrošoko prietaisų, pridūrė jis.

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Romoje uždarytos prekybos gatvės

Saugumo priemonės buvo sustiprintos ir Romoje, kurioje valdžios institucijos uždarė prabangias prekybos gatves ir sugriežtino patikrinimus aplink Circus Maximus stadioną ir Popolo aikštę.

Keletas šimtų studentų taikiai demonstravo, norėdami pabrėžti, kad jie nėra riaušininkai.

„Manau, kad praėjusios savaitės vaizdai buvo tikrai siaubingi, ypač jaunimui, studentams, didžiajai daliai jaunosios kartos, kuri nori mokytis, nori teikti pasiūlymus ir nepriima to, kad juos atstovautų tie, kurie naudojasi problemomis ir poreikiais, kad nuniokotų ištisus miestus“, – sakė Riccardo Ponzio, Italijos kraštutinės dešinės studentų asociacijos nacionalinis pirmininkas.

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Atskiras prieš smurtą nukreiptas žygis prasidėjo Romos centre. Organizatoriai stengėsi atsiriboti nuo galimų neramumų, ragindami dalyvius neuždengti veidų ir laikyti rankas matomose vietose.

Susirėmimai ir padegti pastatai Albanijoje

Albanijos sostinėje Tiranoje riaušių policija panaudojo vandens patrankas prieš dideles protestuotojų grupes, iš kurių kai kurie padegė vyriausybės pastatus ir mėtė sviedinius į policiją. Valdžios institucijos teigė, kad šeštadienį gatvėse patruliavo 2 500 pareigūnų.

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Jau daugiau nei savaitę protestuotojai mėto akmenis, signalines raketas, degiąsias bombas ir fejerverkus į policiją, kuri miesto centre vykstančiuose susirėmimuose naudoja lazdas ir ašarines dujas.

Vidurinių mokyklų ir universitetų studentai reikalauja mažesnių studijų mokesčių, didesnių valstybės investicijų į švietimą ir protestuoja prieš korupciją švietimo sistemoje. Kai kurie prisijungė prie platesnio antivyriausybinio judėjimo, reikalaujančio socialistų premjero Edi Ramos atsistatydinimo.

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Anksčiau smurtu pasibaigė kitas opozicijos surengtas protestas prie ministro pirmininko biuro, jo metu kai kurie aktyvistai gatvėje uždegė laužus.

E. Rama šeštadienį pareiškė, kad jo vyriausybė rengia atsakymą į studentų reikalavimus, ir pakvietė juos dialogui. Jis įspėjo, kad smurtą pasitelkiantys protestuotojai bus nubausti.

Pensininkai Madride rengia eitynes dėl pensijų

Šeštadienį Ispanijos sostinėje tūkstančiai pensininkų ir kitų žmonių surengė eitynes, reikalaudami, kad nebūtų kišamasi į valstybines pensijas.

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Didžiulė minia taikiai žygiavo Madrido centro gatvėmis, mojuodama spalvotomis vėliavomis ir plakatais su užrašais „Apsaugokite pensijas“ ir „Padorios pensijos šiandien ir ateityje“.

„Jie mums grasina pensijų privatizavimu. Tai tiesiog dar vienas dalykas, iš kurio jie nori pasipelnyti“, – sakė 68 metų Maria José Benito.

Protestai vyksta prieš kitą mėnesį rengiamus skubius rinkimus, premjero Pedro Sánchezo vadovaujamai Socialistų partijai kritikuojant konservatyvią opozicinę Liaudies partiją dėl užuominų apie valstybinių pensijų privatizavimą. Šį rudenį Ispaniją taip pat sukrėtė protestai dėl būsto klausimų, nes pastaraisiais metais nuomos ir būsto kainos išaugo tiek, kad daugelis ispanų vos beišgali susimokėti.

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Prieinamas būstas – pagrindinė Lisabonos protestų tema

Sekdami ispanų pavyzdžiu, Portugalijos protestuotojai, reikalaujantys prieinamo būsto, šeštadienį žygiavo per Lisaboną.

Jie taip pat kritikavo neseniai premjero Luiso Montenegro vyriausybės paskelbtas priemones, tarp kurių – metinio nuomos mokesčio didinimo ribos sušvelninimas ir nuomininkų, nemokančių nuomos mokesčio, iškeldinimo palengvinimas.

L. Montenegro gina šias priemones, teigdamas, kad jų tikslas – stiprinti nuomininkų ir nuomotojų savitarpio pasitikėjimą ir skatinti nuomos rinką. Protestuotojai tvirtina, kad šios priemonės nėra subalansuotos ir pastato nuomininkus į dar pažeidžiamesnę padėtį.

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