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TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Italijoje dislokuotos saugumo pajėgos

2026-10-24 18:44 / šaltinis: BNS
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2026-10-24 18:44
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Po praėjusį savaitgalį kilusių smurtinių susirėmimų policijai vykdant griežtas priemones, šeštadienį prieš planuojamus protestus Italijoje dislokuotos saugumo pajėgos.

Riaušės, Italija, Milanas, Jaunimas, Policija, Sulaikymas EPA
GALERIJA (5)

Po praėjusį savaitgalį kilusių smurtinių susirėmimų policijai vykdant griežtas priemones, šeštadienį prieš planuojamus protestus Italijoje dislokuotos saugumo pajėgos.

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Premjerės Giorgia Meloni griežtosios dešinės vyriausybė šią savaitę patvirtino griežtas saugumo reformas po smurto protrūkių, priminusių protestus Prancūzijoje.

Virš Milano centrinės Duomo aikštės skraidė stebėjimo sraigtasparniai, grupėmis patruliavo kariai su uniformomis, o netoliese stovėjo penkios karinės transporto priemonės ir vandens patranka.

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Kai kurie svečiai teigė, kad kilus protestams jie pasitrauks iš miesto centro.

27 metų padavėja iš netoli Barselonos esančios vietovės Laia Gonzalez sakė buvusi sukrėsta praėjusio savaitgalio smurto vaizdų, tačiau nusprendusi neatšaukti savaitgalio kelionės į Milaną su šeima.

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„Šiek tiek nerimavau dėl atvykimo, – sakė ji. – Bandžiau rasti kitų lankytinų vietų tam atvejui, jei mums čia būnant kiltų per didelis smurtas“.

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(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Riaušės, Italija, Milanas, Jaunimas, Policija, Sulaikymas

„Kaip žemės drebėjimas“

Torino gatvėje, kur praėjusį sekmadienį buvo apiplėštos įmonės, siekiant išvengti tolesnės žalos kai kurios parduotuvių vitrinos buvo užkaltos lentomis.

Kai kurios parduotuvės popietei užsidarė, o kitos laukė, ar neprasidės smurtas, prieš priimdamos sprendimą, ir parengė darbuotojų evakuacijos planus.

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„Nerimaujame, kad nukentėsime nuo plėšikavimo, – sakė 35-erių Mariuszas Chrupekas, dirbantis Duomo aikštėje esančioje universalinėje parduotuvėje „Rinascente“. – Bet jei nieko neatsitiks, dirbsime toliau“.

58-erių Monica Lodetti, vadovaujanti knygynui „Libreria Bocca“ Viktoro Emanuelio II galerijoje, sakė, kad praėjusį šeštadienį prieš uždarydama parduotuvę priglaudė šešis jaunuolius, patekusius į smurto sūkurį.

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„Jei viskas prasidės, uždarysiu langines ir eisiu namo, – sakė ji. – Tai kaip žemės drebėjimas, to neįmanoma nuspėti“.

Demonstracijos vyksta studentams, sunkvežimių vairuotojams ir ūkininkams protestuojant prieš biudžeto karpymus bei pragyvenimo išlaidų problemas, tokias kaip būsto ir degalų kainos.

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Studentų grupės griežtai kritikuoja valdžios veiksmus palaikant viešąją tvarką ir ragina institucijas atsižvelgti į protestuotojų reikalavimus.

Po praėjusio savaitgalio riaušių ir plėšikavimų Milane vyriausybė į miestą nusiuntė 500 karių bei patvirtino dekretą, kuriuo supaprastinamos nepilnamečių sulaikymo taisyklės ir skiriamos baudos jų tėvams už bet kokią demonstracijų metu padarytą žalą.

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Policija pranešė, kad prieš šeštadienio demonstracijas atliko dešimtis kratų.

Pareigūnai paskelbė, kad buvo sulaikytas 30-metis vyras, įtariamas vadovavęs judėjimui „Spalio 17-osios judėjimas“, sušaukusiam šeštadienio protestus.

Vyriausybė taip pat patvirtino finansines priemones, padėsiančias sunkvežimių vairuotojams ir žvejams susidoroti su degalų kainų šuoliu, prasidėjusiu po karo Artimuosiuose Rytuose.

Sunkvežimių blokados, kurios paralyžiavo pietų Italiją ir visą savaitę lėmė degalų bei maisto trūkumą, jau panaikintos.

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