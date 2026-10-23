Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Italija ruošiasi naujai protestų bangai: į gatves siunčiami šimtai karių

2026-10-23 21:20 / šaltinis: tv3.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-23 21:20
Pridėkite kaip šaltinį Google

Penktadienį Italijos valdžia rengėsi naujiems protestams ir galimoms riaušėms – į gatves buvo planuojama pasiųsti šimtus karių. Tokių priemonių imtasi po praėjusį savaitgalį keliuose miestuose kilusių didelio masto neramumų.

Milane per protestą vyko susirėmimai EPA
GALERIJA (15)

Penktadienį Italijos valdžia rengėsi naujiems protestams ir galimoms riaušėms – į gatves buvo planuojama pasiųsti šimtus karių. Tokių priemonių imtasi po praėjusį savaitgalį keliuose miestuose kilusių didelio masto neramumų.

REKLAMA
0

Apie tai praneša naujienų agentūra „dpa“.

Keliuose miestuose, įskaitant Milaną, Romą ir Turiną, sustiprintos saugumo priemonės, baiminantis, kad šį savaitgalį vėl gali kilti smurtinių susirėmimų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaip pažymima, parengtyje yra didelės papildomos saugumo pajėgos.

Po praėjusį savaitgalį kilusių riaušių ministrės pirmininkės G. Meloni vyriausybė paskelbė, kad „atsakys ryžtingai“. Prieš kelias dienas vyriausybė priėmė dekretą, kuriuo į Milaną nurodyta pasiųsti dar 500 karių.

REKLAMA
REKLAMA

Pranešama, kad penktadienį Lombardijos regiono geležinkelio stotys aplink Milaną buvo atidžiai stebimos ir kontroliuojamos, siekiant užkirsti kelią masiniam jaunimo antplūdžiui į miestą.

REKLAMA

Miesto centre jokios demonstracijos nebus leidžiamos, o policija rengiasi prevenciniams sulaikymams. Pranešama, kad planuojama pasitelkti mišrius policijos pareigūnų ir karių patrulius.

(15 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Moksleivių protestai Prancūzijoje

Neramumai Italijoje

Primename, kad spalio 17 d. Šiaurės Italijos didžiuosiuose miestuose kilo antivyriausybiniai protestai. Didžiausi neramumai užfiksuoti Milane, kur antrąją protestų dieną Italijos policija sulaikė daugiau nei 200 žmonių.

Po šių įvykių Italijoje nuspręsta išplėsti policijos įgaliojimus. Nuo šiol teisėsaugos pareigūnai galės iki 12 valandų laikyti jaunesnius nei 18 metų asmenis policijos nuovadose, net jei šie nepadarė nusikaltimo, jeigu yra įrodymų, kad jie kelia pavojų.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų