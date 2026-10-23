Italija ruošiasi naujai protestų bangai: į gatves siunčiami šimtai karių

Apie tai praneša naujienų agentūra „dpa“.
Keliuose miestuose, įskaitant Milaną, Romą ir Turiną, sustiprintos saugumo priemonės, baiminantis, kad šį savaitgalį vėl gali kilti smurtinių susirėmimų.
Kaip pažymima, parengtyje yra didelės papildomos saugumo pajėgos.
Po praėjusį savaitgalį kilusių riaušių ministrės pirmininkės G. Meloni vyriausybė paskelbė, kad „atsakys ryžtingai“. Prieš kelias dienas vyriausybė priėmė dekretą, kuriuo į Milaną nurodyta pasiųsti dar 500 karių.
Pranešama, kad penktadienį Lombardijos regiono geležinkelio stotys aplink Milaną buvo atidžiai stebimos ir kontroliuojamos, siekiant užkirsti kelią masiniam jaunimo antplūdžiui į miestą.
Miesto centre jokios demonstracijos nebus leidžiamos, o policija rengiasi prevenciniams sulaikymams. Pranešama, kad planuojama pasitelkti mišrius policijos pareigūnų ir karių patrulius.
Neramumai Italijoje
Primename, kad spalio 17 d. Šiaurės Italijos didžiuosiuose miestuose kilo antivyriausybiniai protestai. Didžiausi neramumai užfiksuoti Milane, kur antrąją protestų dieną Italijos policija sulaikė daugiau nei 200 žmonių.
Po šių įvykių Italijoje nuspręsta išplėsti policijos įgaliojimus. Nuo šiol teisėsaugos pareigūnai galės iki 12 valandų laikyti jaunesnius nei 18 metų asmenis policijos nuovadose, net jei šie nepadarė nusikaltimo, jeigu yra įrodymų, kad jie kelia pavojų.
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