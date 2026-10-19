Nufilmavo, kaip atrodo Prancūzija – vaizdai sukrečia: „To nebegalima leisti, jokiu būdu“

Prancūzijos vidaus reikalų ministras teisinasi, kad ruošėsi kur kas mažesniems protestams – esą dėl to saugumo pajėgų buvo per mažai, jos nebuvo tinkamai paskirstytos ir įteikė atsistatydinimo pareiškimą.
Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Riaušės Prancūzijoje
Juodas savaitgalis Prancūzijoje. Vandalai, kraštutinės kairės aktyvistai ir migrantai, prisidengę protestais dėl didesnio finansavimo, plėšė, daužė ir niokojo parduotuves ir miestų aikštes visoje Prancūzijoje.
Ir kas liko iš prancūziškos romantikos – Triumfo aikštės prieigose porelė šnekučiuojasi kavinėje, kai jų pašonėje pleška vandalų uždegtos šiukšlių dėžės.
„Keli šimtai tūkstančių mūsų piliečių protestavo, trokšdami išsakyti teisėtus reikalavimus. Neturėtumėme jų maišyti su tais, kurie niokoja ir plėšikauja“, – sakė Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas.
Pro išlaužtas drabužių parduotuvės duris vandalai nešė ant pakabų dar sukabintus rūbus. O su grobiu iš parduotuvės išėjusi moteris šypsojosi iki ausų, kol pamatė vyrą, kuris įsiutęs atėmė rūbus ir nešė juos atgal į parduotuvę. Policijos aplinkui nėra, o tie, kurie nevagia – tiesiog filmuoja.
„Jie gali griauti viską aplink save ir niekas nieko nedaro. Ne, to nebegalima leisti, jokiu būdu“, – kalbėjo Limožo gyventojas Fancoise Faurie.
Limožo gyventojai žiūri į sudegusią miesto rotušę. Vakar ją nusiaubė ir padegė protestuotojų kaukėmis prisidengę vandalai.
Macronas neleido atsistatydinti vidaus reikalų ministrui
Paryžiaus, Liono ir Marselio merai reikalauja centrinės valdžios paaiškinimo, kodėl trūko pareigūnų sutramdyti įsisiautėjusiam jaunimui. Esą ištisi rajonai liko be policijos apsaugos, o kai kurie plėšimai, be policijos įsikišimo užsitęsdavo ir 30 minučių.
„Valdžia turi suprasti, kad miesto rotušė sudegė, nes nesugebėjome išlaikyti aktyvistų gatvėse – paprasčiausiai neturėjome pajėgų“, – minėjo Limožo meras Guillaume Guerinas.
Prancūzijos vidaus reikalų ministras E. Macronui jau įteikė atsistatydinimo pareiškimą. Tačiau prezidentas jo nepriėmė – esą trauktis ne laikas. Ministras sako, kad jo komanda prognozavo, kad protestuos 200 tūkst. žmonių, o į gatves išėjo daugiau pusė milijono.
„Tai reiškia, kad paskirstytos saugumo priemonės, buvo neproporcingos dalyvių mastui. Kalbu ir apie protestuotojus, ir vandalus, kraštutinius kairiuosius“, – aiškino vidaus reikalų ministras Laurentas Nunezas.
Anot ministro per savaitgalį nukentėjo keli šimtai verslų, tačiau tai ne galutinis padarytų nuostolių mastas.
Daugiau apie tai sužinokite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.