Po smurtinių riaušių Prancūzijoje – Vokietijos įspėjimas savo piliečiams

„Negalima atmesti galimybės, kad ateinančiomis dienomis vyks naujos demonstracijos ir galbūt kils riaušės“, – sakoma sekmadienio vakarą atnaujintose Vokietijos užsienio reikalų ministerijos kelionių ir saugumo rekomendacijose dėl Prancūzijos.
Liepia vengti demonstracijų
„Elkitės apdairiai ir, jei įmanoma, venkite demonstracijų“, – teigiama čia.
Vokietijos piliečiai taip pat paraginti būtinai laikytis „vietos saugumo ir viešosios tvarkos palaikymo pajėgų nurodymų“.
„Atkreipkite dėmesį į tai, kad dėl naujausių teisės aktų pakeitimų gali grėsti piniginės baudos ir reikalavimai atlyginti žalą, jei, gavę nurodymą, nepasitrauksite iš nesankcionuotų ir smurtinių demonstracijų“, – teigiama rekomendacijose.
Šeštadienį visoje Prancūzijoje kilo smurtiniai neramumai. Buvo plėšiamos parduotuvės, padeginėjami pastatai ir automobiliai, demonstrantai susirėmė su policija.
Smurtas kilo vykstant protestams prieš dideles pragyvenimo išlaidas ir švietimo sistemos problemas. Vyriausybės duomenimis, protestuose visoje šalyje dalyvavo apie 550 tūkst. žmonių, o organizatoriai nurodė maždaug 800 tūkst. demonstrantų.
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