Prancūzijos vaizdai kelia siaubą: ten gyvenanti žinoma lietuvė prabilo apie tai, kas vyksta

Moteris savo nuomone apie neramumus šalyje pasidalijo socialiniame tinkle Instagram, ja leido pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
Papasakojo, kokia situacija Pranzūcijoje
Ten ji atkreipė dėmesį, kad protestai šalyje kartojasi lyg besisukantis užburtas ratas, o tarnybos atrodo bejėgės sulaikyti smurto protrūkius.
„Man nuoširdžiai baisu pagalvojus, kokia ateitis laukia šios šalies. Atrodo, kad esame įsisukę į tokį užburtą ratą, jog beveik neįmanoma suprasti, kada ir kodėl viskas taip siaubingai pakrypo į blogąją pusę.
Turime prezidentą, kurio visuomenės palaikymas yra istoriškai žemas. Politinė situacija tokia susiskaldžiusi, kad atrodo, jog viskas krypsta arba į kraštutinę kairę, arba į kraštutinę dešinę.
O kur dar smurtas. Atrodo, kad policija yra bejėgė, o paramos užtikrinti įstatymų laikymąsi beveik nėra. Kaskart, kai vyksta protestas, demonstracija ar BET KOKS viešas susibūrimas, kartojasi tas pats scenarijus.
Pasirodo žmonės, kurie neturi visiškai nieko bendra su pirminiu susibūrimo tikslu, ir ima niokoti viską, kas pasitaiko jų kelyje. Verslus. Automobilius. Gatves. Ištisus gyvenamuosius rajonus. Ir dėl ko visa tai?“, – rašė moteris.
Deimantė pabrėžė, kad taip besielgiantys žmonės privalo atsakyti už savo veiksmus. Be to, saugumo klausimas kelia daug nerimo.
„Norite išgirsti mano nuomonę? Tai NĖRA demokratija. Tai NĖRA žodžio laisvė. Tai – anarchija.
Naikindami kieno nors verslą, padegdami svetimą automobilį ar niokodami miestą, kuris priklauso VISIEMS, žmonės neišreiškia jokios idėjos. Taip jie negina jokio tikslo. Tai nėra ir politinis pareiškimas. Tai paprasčiausias nusikalstamas elgesys.
Ir man visiškai nesvarbu, ar už tai atsakingi žmonės yra suaugusieji, ar nepilnamečiai. Už tokius veiksmus turi būti taikomos realios pasekmės. Kiekvienas, nepriklausomai nuo amžiaus, turi atsakyti už savo poelgius įstatymų nustatyta tvarka. Nes jei žmonės nuolat viską niokoja ir nebijo jokių pasekmių, kodėl jie turėtų liautis?
Labiausiai mane gąsdina jausmas, kad niekas neturi galios apsaugoti paprastų žmonių nuo šio smurto. O man, kaip imigrantei, gyvenančiai Prancūzijoje, tai ypač skaudu“, – teigė ji.
D. Kazėnaitė rašė, kad jokiu būdu nemano, jog protestai turėtų nevykti, tačiau išskyrė, kad smurtas juose – neturėtų būti pateisinamas.
„Niekada netapatinčiau taikaus pasipriešinimo valdžios politikai su privataus turto niokojimu. Tai du visiškai skirtingi dalykai. Galite nesutikti su savo valdžios sprendimais. Galite protestuoti. Galite reikalauti pokyčių. Tai ir yra demokratija.
Tačiau griauti žmogaus, kuris visą gyvenimą sunkiai dirbo, kad sukurtų savo verslą, pragyvenimo šaltinį? Padegti automobilį žmogaus, kuris neturi visiškai nieko bendra su jūsų pykčiu? Tai nėra kova už savo teises. Tai – kitų žmonių teisių pažeidimas.
Ir žinote, kas dėl viso to nukenčia labiausiai? Žmonės, kurie iš tiesų išėjo į gatves taikiai protestuoti, turėdami pagrįstų nuogąstavimų ir norėdami išsakyti tai, kas jiems svarbu. Nes dabar, užuot kalbėję apie švietimą, valdžios sprendimus ar tikrąsias priežastis, dėl kurių žmonės išėjo protestuoti, visi kalba tik apie niokojimą. O pirminė protesto žinutė visiškai pasimeta.
Daužyti parduotuvių vitrinas ar padeginėti automobilius nėra JOKIA POLITINĖ IDĖJA. Naikinti svetimą turtą nėra jokia drąsa!“ – pabrėžė Paryžiuje gyvenanti nuomonės formuotoja.
Žinoma moteris neslėpė, kad matomas vaizdas verčia galvoti apie scenarijus, kuriuose smurtas gali kartotis.
„Ir kol už tokius veiksmus nebus taikomos realios bausmės, bijau, kad tas pačias scenas matysime vėl ir vėl. Mane asmeniškai gąsdina šie jauni vyrai, kurie, atrodo, visiškai nieko nebijo. Jokių pasekmių, jokių bausmių, jokių ribų.
O kas toliau? Įsilaužimai į žmonių namus? Šeimų apiplėšinėjimas? Moterų užpuolimai? Kiek dar toli visa tai turi nueiti, kad pagaliau pasakytume – GANA? Ir kai kurie žmonės tai vadina revoliucija? Kokia dar revoliucija? Nusikaltėlių kova už teisę naikinti viską, ką tik panorėję?
Atsiprašau, bet, mano nuomone, žmonės, kurie plėšia parduotuves ir vagia viską, kas tik pakliūva po ranka, neturi visiškai JOKIOS politinės žinutės. Tai paprasčiausi nusikaltėliai, kurie naudojasi kilusiu chaosu. Šalis, kurioje žmonės gali laisvai protestuoti, taip pat turėtų būti šalis, kurioje žmonės jaučiasi saugūs. Šie du dalykai niekada neturėtų vienas kitam prieštarauti. Tokia mano nuomonė“, – dalijosi ji.
Smurto protrūkiai Prancūzijoje
Kaip rašė ELTA, smurto protrūkiai Paryžiuje, Marselyje, Lione, Bordo ir kituose miestuose kilo masinių demonstracijų prieš didelę infliaciją, kurią iš dalies lėmė JAV ir Irano karas, metu.
Prieš tai keturias savaites Prancūzijos vidurinių mokyklų moksleiviai protestavo dėl prastų mokymosi sąlygų. Kai kurie šie protestai taip pat peraugo į smurtą.
L. Nunezas dėl šeštadienį kilusių susirėmimų su policija, kelių viešųjų pastatų padegimo ar nuniokojimo ir masinio parduotuvių plėšimo apkaltino „kelis tūkstančius ultrakairiųjų pažiūrų asmenų“.
„Materialinė žala, ypač ta, kurią patyrė keli šimtai parduotuvių savininkų, yra didelė,“, – sakė jis.
L. Nunezo teigimu, per protestus nukentėjo apie 500 policijos pareigūnų, ugniagesių ir greitosios medicinos pagalbos darbuotojų. Ministras pažymėjo, kad šis skaičius dar gali būti didesnis.
Jis pridūrė, kad Prancūzija „nenusileis tiems, kurie nori primesti netvarką ir smurtą“.