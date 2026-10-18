Chaosas Prancūzijoje – per protestus sulaikyta daugiau nei 2 tūkst. žmonių

Ministerijos teigimu, šeštadienį buvo sulaikyti 2 397 asmenys, sužeisti 997 policijos pareigūnai ir žandarai. Priduriama, kad septyni iš jų patyrė sunkių sužalojimų.
Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas sekmadienį kreipėsi į tautą ir pareiškė visuomenės „pyktį“ bei „gėdą“ dėl visoje šalyje kilusių protestų prieš didėjančias pragyvenimo išlaidas ir prastas sąlygas mokyklose.
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