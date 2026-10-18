Chaosas ir smurtas Prancūzijoje: tūkstančiai protestuotojų siaubia parduotuves

Bet pyktis nukreiptas ne vien į policiją. Siautėjantys vandalai daužo parduotuvių vitrinas ir veržiasi į vidų.
Patekę į vidų, plėšikai niokoja vitrinas ir nuo lentynų griebia prabangias rankines. Išpuolis įvykdytas ir prabangių laikrodžių parduotuvėje „Rolex“ – parduotuvėje ant lentynų neliko nė vieno laikrodžio, kurių kainos siekia nuo 3 iki net 80-ies tūkstančių eurų.
Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Paryžiaus centre – niokojamos parduotuvės
Tūkstančiai, daugiausia imigrantų, šturmuoja elektronikos parduotuvę Paryžiaus centre. Į vidų įsiveržę vandalai grobia viską, kas papuola po ranka.
Parduotuvių savininkai iš siaubo prašo migrantų sustoti, tačiau smurto jau nebeįmanoma sustabdyti.
Trečią savaitę iš eilės prancūzai masiškai protestuoja dėl nepakankamo švietimo finansavimo ir augančių pragyvenimo išlaidų. Vakar nuo pat ryto į Prancūzijos gatves taikiai protestuoti išėjo daugiau nei pusė milijono žmonių, iš jų 110 tūkstančių – Paryžiaus gyventojai. Tačiau iki vidurdienio dalis kairiųjų radikalų pradėjo kovoti su policija.
Naktį Paryžių apima liepsnos – dega parduotuvės ir šiukšliadėžes.
O Limože užsiliepsnojo 140 metų senumo miesto rotušė. Istorinį architektūros objektą padegė kaukėti vandalai – pastato bokšto smaigalys tiesiog sukrito vietos gyventojų akyse.
Sulaikyta beveik 2 tūkst. riaušininkų
Per vieną dieną policija sulaikė beveik 2 tūkstančius riaušininkų. Valdžia dėl smurto kaltina kairiąsias politines jėgas.
„Dabar taip pat metas pasirinkti, kurioje pusėje esi. Arba esi Respublikos, taigi teisėsaugos pusėje, kartu su tais, kurie saugo turtą ir žmones bei užtikrina įstatymų laikymąsi, arba esi griovėjų pusėje“, – komentavo Sebastien Lecornu, Prancūzijos ministras pirmininkas.
Dalis Paryžiaus gyventojų tik ryte išeina į miestą ir savo akimis pamato, kaip jis atrodo po nakties. Žmonės šokiruoti – tokio smurto ir vandalizmo nematė 40 metų.
„Dujos pateko net į vidų – negalėjome kvėpuoti; turėjome užsidėti kaukes, kad galėtume kvėpuoti. Atėjau pažiūrėti, kas įvyko, jie viską sudaužė. Čia kaip pragare. Tikras pragaras“, – teigė Alberto Carvalho, Paryžiaus gyventojas.
Protestai prieš augančias pragyvenimo išlaidas apėmė ir Milaną Italijoje. Čia migrantai pačioje Milano širdyje susirėmė su policijos pareigūnais.
Visą TV3 Žinių reportažą žiūrėkite vaizdo įraše straipsnio pradžioje.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.