Smurtiniai protestai Prancūzijoje: Macronas kreipsis į tautą

Jo pareiškimas nuskambės po šalį sukrėtusių smurtinių protestų.
Ministrai kaltina „kraštutinių kairiųjų“ grupuotes
Transliacija vyks po E. Macrono ir ministrų susitikimo, nurodė Eliziejaus rūmai.
Kreipimasis planuojamas Prancūzijai vertinant praėjusios dienos protestų padarytus nuostolius, per kuriuos kilo susirėmimai, gaisrai ir masiniai plėšimai.
Dėl smurto ministrai kaltina „kraštutinių kairiųjų“ grupuotes. Neramumai kilo likus šešiems mėnesiams iki Prancūzijos prezidento rinkimų, kuriuose bus renkamas E. Macrono įpėdinis.
Pirmadienį Prancūzijos prezidentas planuoja išvykti trijų dienų vizito po keturias Persijos įlankos arabų šalis, įtrauktas į karą Artimuosiuose Rytuose.
Šis konfliktas, prasidėjęs vasarį JAV ir Izraeliui užpuolus Iraną, visame pasaulyje smarkiai padidino degalų kainas ir infliaciją.
Būtent susirūpinimas dėl pragyvenimo išlaidų šeštadienį Prancūzijoje sukėlė visos šalies masto demonstracijas, kurios peraugo į smurtą. Prieš tai keturias savaites vyko vyresniųjų klasių moksleivių protestai, per kuriuos taip pat kartais prasiverždavo smurtas.
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