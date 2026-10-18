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TV3 naujienos > Užsienis

Smurtiniai protestai Prancūzijoje: Macronas kreipsis į tautą

2026-10-18 14:46 / šaltinis: BNS
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2026-10-18 14:46
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Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas sekmadienį 18 val. Grinvičo (21 val. Lietuvos) laiku kreipsis į tautą per televiziją, pranešė jo biuras.

Į Lietuvą atvyko Prancūzijos prezidentas Macronas (nuotr. Fotodiena/Justino Auškelio)
GALERIJA (8)

Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas sekmadienį 18 val. Grinvičo (21 val. Lietuvos) laiku kreipsis į tautą per televiziją, pranešė jo biuras.

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Jo pareiškimas nuskambės po šalį sukrėtusių smurtinių protestų.

(8 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Emmanuelis Macronas

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Ministrai kaltina „kraštutinių kairiųjų“ grupuotes

Transliacija vyks po E. Macrono ir ministrų susitikimo, nurodė Eliziejaus rūmai.

Kreipimasis planuojamas Prancūzijai vertinant praėjusios dienos protestų padarytus nuostolius, per kuriuos kilo susirėmimai, gaisrai ir masiniai plėšimai.

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Dėl smurto ministrai kaltina „kraštutinių kairiųjų“ grupuotes. Neramumai kilo likus šešiems mėnesiams iki Prancūzijos prezidento rinkimų, kuriuose bus renkamas E. Macrono įpėdinis.

Pirmadienį Prancūzijos prezidentas planuoja išvykti trijų dienų vizito po keturias Persijos įlankos arabų šalis, įtrauktas į karą Artimuosiuose Rytuose.

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Šis konfliktas, prasidėjęs vasarį JAV ir Izraeliui užpuolus Iraną, visame pasaulyje smarkiai padidino degalų kainas ir infliaciją.

Būtent susirūpinimas dėl pragyvenimo išlaidų šeštadienį Prancūzijoje sukėlė visos šalies masto demonstracijas, kurios peraugo į smurtą. Prieš tai keturias savaites vyko vyresniųjų klasių moksleivių protestai, per kuriuos taip pat kartais prasiverždavo smurtas.

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