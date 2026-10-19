Prancūzijos miestus sudrebinus protestams ministras pripažino: policija prarado kontrolę

Ministras pareiškė, jog rengiantis protestams „pritrūko numatymo į priekį“, ir pridūrė, kad prezidentui Emmanueliui Macronui įteikė atsistatydinimo pareiškimą, „nes jaučiausi atsakingas už viską, kas įvyko“.
Macrono kritika
Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas pirmadienį sukritikavo klaidas, kurios, jo teigimu, sukėlė šalį sukrėtusius smurtinius protestus, tačiau atsisakė priimti vidaus reikalų ministro Laurent'o Nunezo atsistatydinimo pareiškimą.
„Vidaus reikalų ministras sekmadienį įteikė prezidentui atsistatydinimo pareiškimą, – sakoma Eliziejaus rūmų pareiškime. – Atsižvelgdamas į būtinybę šiuo metu toliau vadovauti teisėsaugai, prezidentas jo nepriėmė.“
Pareiškime teigiama, kad E. Macronas paprašė L. Nunezo „imtis visų būtinų priemonių, kad būtų užtikrintas skaidrumas dėl planavimo ir žvalgybos klaidų, sukėlusių smurtą“, ir krizei suvaldyti „įdiegti naujus saugumo pajėgų veiklos metodus“.
Kai kurie opozicijos politikai ragino atleisti L. Nunezą po to, kai demonstracijos dėl pragyvenimo išlaidų virto vienu didžiausių smurto proveržių Prancūzijos miestuose per pastaruosius kelerius metus.
Vidaus reikalų ministerijos duomenimis, visoje šalyje kilus policijos ir protestuotojų susirėmimams, masiniams plėšimams bei gaisrams, šeštadienį buvo sulaikyta beveik 2,4 tūkst. žmonių, sužeista beveik 1 tūkst. policininkų ir žandarų.
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