Milane – protestuotojų ir policijos susirėmimai: mėtė butelius, plėšė parduotuves

Šiauriniame mieste policija nuo šeštadienio sulaikė daugiau kaip 200 žmonių, pranešė naujienų agentūra „Ansa“.
Ministrė pirmininkė Giorgia Meloni pirmadienį sušaukė saugumo posėdį smurto klausimams aptarti, įvykiams primenant kai kurias chaoso ir plėšikavimo scenas Paryžiuje.
Milane susirėmimai prasidėjo šeštadienį per sankcionuotą demonstraciją dėl pragyvenimo išlaidų. Panašių neramumų po kitų protestų kilo ir šiauriniuose Bolonijos bei Turino miestuose.
Sekmadienį Milano aikštėje policija grupėms išvaikyti panaudojo ašarines dujas ir vandens patranką, o vaizdo įrašuose matyti, kaip kaukėti jaunuoliai mėto daiktus į policijos automobilius.
Prekybos gatvėje, vedančioje nuo Duomo aikštės, buvo išplėštas prekybos centras, apverstos šiukšliadėžės, nuniokoti motoroleriai ir dviračiai.
Milano meras Giuseppe Sala teigė matęs „išdaužtas parduotuvių vitrinas, apiplėštas parduotuves ir išsigandusius gyventojus“.
„Tai, kas įvyko čia, matome daugelyje pasaulio miestų“, – sakė jis „Ansa“.
„Esu labai sunerimęs, nes tai naujas reiškinys, kylantis ir iš tarptautinės erdvės, todėl pats save palaikantis“, – kalbėjo meras.
Kraštutinių dešiniųjų premjerė G. Meloni šeštadienį vandalus pavadino „chuliganais, kurie naudojasi demonstracijomis chaosui skleisti, puola tuos, kurie užtikrina saugumą, ir laiko ištisus miestus įkaitais“.
„Protestuoti yra teisė. Niokoti mūsų miestus – ne“, – rašė ji socialiniame tinkle „X“.
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