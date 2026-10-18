Prancūziją krečia smurtiniai protestai: sulaikyta beveik 2 tūkst. žmonių, nukentėjo ir šimtai pareigūnų

„Sulaikyta 1,8 tūkst. žmonių, o dabar vyksta tyrimai, kuriais siekiama nustatyti šių veiksmų kaltininkus, kad jie būtų patraukti atsakomybėn“, – socialiniame tinkle „X“ paskelbė jis.
Prancūzų ministras: šalyje per protestus sulaikyta daugiau kaip 1,8 tūkst. žmonių
Smurto protrūkiai Paryžiuje, Marselyje, Lione, Bordo ir kituose miestuose kilo masinių demonstracijų prieš didelę infliaciją, kurią iš dalies lėmė JAV ir Irano karas, metu.
Prieš tai keturias savaites Prancūzijos vidurinių mokyklų moksleiviai protestavo dėl prastų mokymosi sąlygų. Kai kurie šie protestai taip pat peraugo į smurtą.
L. Nunezas dėl šeštadienį kilusių susirėmimų su policija, kelių viešųjų pastatų padegimo ar nuniokojimo ir masinio parduotuvių plėšimo apkaltino „kelis tūkstančius ultrakairiųjų pažiūrų asmenų“.
„Materialinė žala, ypač ta, kurią patyrė keli šimtai parduotuvių savininkų, yra didelė,“, – sakė jis.
L. Nunezo teigimu, per protestus nukentėjo apie 500 policijos pareigūnų, ugniagesių ir greitosios medicinos pagalbos darbuotojų. Ministras pažymėjo, kad šis skaičius dar gali būti didesnis.
Jis pridūrė, kad Prancūzija „nenusileis tiems, kurie nori primesti netvarką ir smurtą“.
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