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TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Į Paryžių keliones nusipirkusiems lietuviams – svarbi žinia: atsakė, ar jos bus atšauktos

2026-10-19 14:35 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-19 14:35
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Spalio 17 dieną Prancūzijoje prasidėję masiniai protestai prieš augančias pragyvenimo išlaidas ir prastėjančias viešąsias paslaugas kai kuriuose miestuose peraugo į neramumus – kilo susirėmimai su policija, buvo padegami automobiliai ir plėšiamos parduotuvės. Įsigijusiems keliones kyla esminis klausimas: ar jų neatšauks?

Spalio 17 dieną Prancūzijoje prasidėję masiniai protestai prieš augančias pragyvenimo išlaidas ir prastėjančias viešąsias paslaugas kai kuriuose miestuose peraugo į neramumus – kilo susirėmimai su policija, buvo padegami automobiliai ir plėšiamos parduotuvės. Įsigijusiems keliones kyla esminis klausimas: ar jų neatšauks?

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Nors savaitgalį neramumai neaplenkė ir Paryžiaus, kelionių organizatorius „Novaturas“ neketina atšaukti suplanuotų išvykų į Prancūzijos sostinę.

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Bendrovės rinkodaros vadovė Viktorija Ceizarienė naujienų portalui tv3.lt paaiškino, ką svarbu žinoti jau įsigijusiems keliones ir ar nusprendus nevykti galima susigrąžinti pinigus.

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(15 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Moksleivių protestai Prancūzijoje

Kelionių organizatorius išvykų neatšaukia

Kelionių organizatoriaus atstovė teigia, kad kol kas neketinama keisti suplanuotų kelionių į Prancūzijos sostinę. Bendrovė nuolat stebi kokia yra situacija ir palaiko ryšį su partneriais Paryžiuje.

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„Mes planuojame spalio mėnesio savaitgalio kelionę į Paryžių bei dvi naujametines išvykas, kurių atšaukti neplanuojame. Situaciją nuolat stebime ir palaikome ryšį su partneriais vietoje“, – sako V. Ceizarienė.

Pasak jos, šiuo metu bendrovė nesulaukia klientų užklausų dėl kelionių į Paryžių atšaukimo.

Ar atsisakius kelionės galima susigrąžinti pinigus?

Nusprendus nevykti į Paryžių, svarbu išsiaiškinti, kokios sąlygos būtų taikomos nutraukiant kelionės sutartį arba keičiant išvykimo datą.

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V. Ceizarienės teigimu, vien dėl šiuo metu susiklosčiusios situacijos bendrovė nemokamo kelionės atšaukimo nenumato.

„Kadangi oficialios institucijos nėra paskelbusios rekomendacijų nevykti į Prancūziją, susiklosčiusi situacija nėra laikoma aplinkybe, kuri leistų nemokamai atšaukti kelionę.

Todėl, jei klientas nuspręstų nevykti, sutarties nutraukimui ar kelionės datos keitimui būtų taikomos standartinės kelionės sutarties sąlygos“, – aiškino pašnekovė.

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Prieš atsisakant kelionės verta susipažinti su sutarties sąlygomis ir išsiaiškinti, kokie mokesčiai būtų taikomi nutraukus sutartį ar pakeitus išvykimo datą.

Galimybė susigrąžinti pinigus priklauso nuo konkrečios sutarties, faktinių aplinkybių ir galiojančių teisės aktų, todėl kilus abejonių pirmiausia reikėtų kreiptis į kelionių organizatorių.

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Ką svarbu žinoti planuojantiems vykti į Paryžių?

Prieš išvykstant verta pasitikrinti skrydžio informaciją, viešojo transporto pokyčius ir lankytinų vietų darbo laiką.

Taip pat rekomenduojama sekti oficialius pranešimus apie saugumo padėtį, vengti protestų vietų ir būti pasirengus keisti suplanuotą maršrutą.

Nors kelionių organizatorius kol kas neketina keisti suplanuotų išvykų, situacija gali kisti, todėl keliautojams pravartu naujausią informaciją pasitikrinti tiek prieš kelionę, tiek jau atvykus į Paryžių.

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