Milane dislokuojami kariai

Premjerė G. Meloni sako, kad ministrų kabineto posėdyje taip pat buvo patvirtintos priemonės, kuriomis supaprastinamas nepilnamečių sulaikymas, numatomos baudos jų tėvams už padarytą žalą bei įvedama baudžiamoji atsakomybė už „smurtinį dalyvavimą demonstracijoje“.
„Protestuoti yra teisė, niokoti mūsų miestus – ne“, – vaizdo įraše, paskelbtame socialiniame tinkle „X“ pareiškė G. Meloni.
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