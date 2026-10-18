Neramumai Italijoje – vyko jaunimo ir policijos susirėmimai

Naujienų agentūros ANSA duomenimis, šiame Šiaurės Italijos mieste policija nuo šeštadienio sulaikė apie 70 žmonių.
Sušaukė pasitarimą saugumo klausimais
Ministrė pirmininkė Giorgia Meloni pirmadieniui sušaukė pasitarimą saugumo klausimais dėl smurto, primenančio kai kuriuos chaoso ir plėšikavimo vaizdus Paryžiuje.
Susirėmimai Milane prasidėjo šeštadienį per oficialiai leistą demonstraciją prieš dideles gyvenimo išlaidas. Panašių incidentų po kitų protestų kilo ir Šiaurės Italijos Bolonijos bei Turino miestuose.
Sekmadienį policija aikštėje susirinkusiems žmonėms išvaikyti panaudojo ašarines dujas ir vandens patrankas. Vaizdo įrašuose matyti jaunuoliai, daugelis jų su kaukėmis, mėtantys įvairius daiktus į policijos automobilius.
Vienoje iš aikštės vedančių gatvių buvo nusiaubtas prekybos centras, išvartyti šiukšlių konteineriai, apgadinti motoroleriai ir dviračiai.
Milano meras Giuseppe Sala sakė matęs „išdaužytas parduotuvių vitrinas, apiplėštas parduotuves ir išsigandusius gyventojus“.
„Tai, kas įvyko čia, vyksta daugelyje pasaulio miestų“, – naujienų agentūrai ANSA sakė jis.
„Esu labai susirūpinęs, nes tai naujas reiškinys, susijęs ir su tarptautine padėtimi, kuri skatina jo plitimą“, – pridūrė meras.
Kraštutinių dešiniųjų pažiūrų premjerė G. Meloni šeštadienį riaušininkus pavadino „chuliganais, kurie naudojasi demonstracijomis, kad sėtų chaosą, pultų saugumą užtikrinančius pareigūnus ir laikytų įkaitais ištisus miestus“.
„Protestuoti yra teisė. Niokoti mūsų miestus – ne“, – socialiniame tinkle X parašė ji.
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