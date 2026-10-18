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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Prisiminė profesoriaus Vytauto Landsbergio šokį: „Kaip bitė, tokiu lengvu žingsneliu“

2026-10-18 20:42 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-18 20:42
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Sostinės Žvėryno rajone sekmadienį skambėjo sveikinimo choro dainos – profesoriui Vytautui Landsbergiui šiandien sukako 94-eri. Tradiciškai, kaip ir kasmet, konservatorių partijos nariai, savo garbės pirmininką pasveikino su dainomis. O pats V. Landsbergis gimtadienį pasitiko, kaip sako, pusiau kreivas, pusiau suktas. Bet nepasiduodantis.

Sostinės Žvėryno rajone sekmadienį skambėjo sveikinimo choro dainos – profesoriui Vytautui Landsbergiui šiandien sukako 94-eri. Tradiciškai, kaip ir kasmet, konservatorių partijos nariai, savo garbės pirmininką pasveikino su dainomis. O pats V. Landsbergis gimtadienį pasitiko, kaip sako, pusiau kreivas, pusiau suktas. Bet nepasiduodantis.

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Kaip ir kasmet spalio 18-ąją, vienoje Vilniaus Žvėryno rajono gatvėje, suskamba choras – pirmojo atkurtos nepriklausomos Lietuvos valstybės vadovui profesorius V. Landsbergio garbei.

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FOTOGALERIJA. Žmonės sveikina prof. Vytautą Landsbergį su gimtadieniu

Daugiau – TV3 Žinių reportaže.

Profesorius atskleidė, kaip pasitinka metus

Pirmasis faktinis atkurtos nepriklausomos Lietuvos vadovas, Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo pirmininkas sekmadienį mini 94-ąjį gimtadienį.

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„Kaip man jus visus apkabinti. Jūsų tiek daug, tiek daug, o aš toks vienas seneliukas. Bet man baisiai faina, kad jūs ateinat. Baisiai faina. Ačiū jum labai labai. Apkabinu visus, kiek tik pajėgdamas“, – susirinkusiems kalbėjo profesorius.

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Iš pradžių profesorių pasveikino kamerinis choras „Aidija“. O vėliau išsakyti asmeninius palinkėjimus išsirikiavo atvykę konservatorių partijos nariai.

Ateiti prie partijos garbės pirmininko namų, padainuoti ir palinkėti sveikatos – kasmetinė konservatorių tradicija.

Paklaustas, kaip laikosi, V. Landsbergis šmaikštavo: „Kaip matote. Pusiau kreivas, pusiau susuktas, bet priešų pykčiui dar laikausi“.

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Garbaus amžiaus V. Landsbergis karts nuo karto vis atsiduria ir medikų priežiūroje. Tačiau pats leidžia suprasti, jog nors sveikata ir silpsta, bet dar bando nepasiduoti.

„Aš moku apgaudinėti. Aš vaizduoju, kad aš visus nugalėsiu. Iš tikrųjų reikia nugalėti, nu ką, po velnių, mes čia stenam, stenam, dejuojam, dejuojam. Ne. Einam ir nugalim“ , – kalbėjo jis.

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Profesorius: nesame įsitikinę, kad tikrai nugalėsime

Bet net ir būdamas 94-erių, V. Landsbergis seka bei domisi tuo, kas vyksta Lietuvoje ir pasaulyje.

„Mes stovime ant kraštelio. Ir svyruojame. Nesame įsitikinę, kad tikrai nugalėsime. Reikia to įsitikinimo, ir nė žingsnio atgal“ , – sakė profesorius V. Landsbergis.

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Prisiminė profesoriaus šokį

O tarp sveikintojų ir buvusi studentė, kuriai į atmintį įsirėžė, kaip V. Landsbergis šoko.

„Jis auditorijoje pašoko Mocartą, kaip bitė, tokiu lengvu žingsneliu, kad jis turi būti toks lengvas Mocartas, toks lengvas, jokio sunkumo, jokio grubumo negali būti muzikoje. Ir aš priminiau, sveikindama dabar su gimtadieniu, sakau, gerbiamas profesoriau, ar atsimenate.

Sako, aš ir dabar norėčiau šokti, bet nebeišeina man“ , – kalbėjo Vida Petrašiūnienė, buvusi V. Landsbergio studentė.

Visą TV3 Žinių reportažą žiūrėkite vaizdo įraše straipsnio pradžioje.

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