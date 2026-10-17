Svarbų lūžį išgyvenantis Ruslanas Kirilkinas – itin atviras: „Prireikė šitiek metų...“

Apie tai jis atvirai papasakojo portalui tv3.lt.
Surasta vidinė ramybė ir išmoktos pamokos
Bėgantys metai atlikėjui atnešė ne tik naujos patirties scenoje, bet ir svarbių vidinių atradimų. Ruslanas neslepia, kad pastarieji metai jam padovanojo itin reikšmingą asmeninį lūžį.
„Per šiuos metus labiausiai mane stebino gerbėjų skaičiai mano koncertuose. O kas liečia save patį – aš išmokau nebebūti patogiu baldu kiekvienam, nes aš tik žmogus… Pagaliau išmokau ištarti žodį „NE“ tam tikromis gyvenimo akimirkomis, gaila, kad tam prireikė šitiek metų“, – atvirai dalijasi R. Kirilkinas.
Paklaustas, kaip šiandien jaučiasi žvelgdamas į prabėgusį laiką bei kokią pamoką išskirtų kaip vertingiausią, dainininkas išlieka gilus ir atviras:
„Šiandien jaučiuosi užsikūręs ateities projektams, o vertingiausių pamokų aš tikrai neišskirsiu, nes kiekviena jų yra vienodai brangi, nepaisant jos rimtumo ar svorio.“
Požiūris į šventes ir tradicijas
Sutikdamas gimtadienį, Ruslanas prisipažįsta esąs spontaniška asmenybė, tačiau su amžiumi jo norai ir prioritetais keičiasi.
„Esu spontaniškas žmogus, kartais norisi „fejerverkų“ ir pompastiškumo, bet kuo toliau, tuo dažniau aš noriu artimiausių ir tikriausių žmonių šalia savęs, tačiau tokie žmonės, priklausantys šiai kategorijai, yra nykstanti rūšis…“
Lygiai taip pat žinomas atlikėjas žvelgia ir į įprastas šventines tradicijas ar nusistovėjusias normas.
„Kas šiandien yra tradicijos, rytoj gali būti atgyvena ir visiškai nereikšminga. Man asmeniškai kiekvienais metais valgyti per Kūčias tuos pačius 12 patiekalų yra nenormalu… Čia ir prasilenkia visų mūsų vertybės, vieniems Biblija ir tikėjimo nuostatai, kitiems tikras bendravimas ir buvimas šalia be jokių nuostatų ar įsipareigojimų“, – teigia Ruslanas.
Nauji tikslai ir muzikiniai planai
Gimtadienis atlikėjui – tai ne tik proga pasižvalgyti atgal, bet ir startas naujiems kūrybiniams etapams. Šiuo metu Ruslanas gyvena itin energingomis ir įkvepiančiomis nuotaikomis.
„Šiuo metu dirbu ties savo akustine programa su tikru fortepijono virtuozu. Esu euforijoje, nenoriu tuščiažodžiauti, tačiau, lai mus vertina ir apie mus kalba mūsų klausytojai. Mūsų laukia turas per visą Lietuvą, kviečiu pasekti mane socialiniuose tinkluose ir gauti visą tinkamą informaciją susijusią su mano muzikine veikla“, – kviečia dainininkas.
R. Kirilkiną socialiniuose tinkluose galite sekti čia.
Muzikantas užsimena, kad ateityje gerbėjų laukia dar daugiau naujienų, prie kurių dirba didelė komanda:
„Mano planai yra grandioziški, tik aš nenoriu dabar pilnai atsiverti, nes mes visi rimtai tam ruošiamės ir manifestuojame. Viskas priklauso ne nuo manęs vieno, nepaisant to, kad esu solistas, užkulisiuose man padeda didžiulė komanda, kuriai esu dėkingas nuo – iki…“
Palinkėjimas sau ir klausytojams
Savo gimtadienio proga Ruslanas Kirilkinas siunčia nuoširdžius ir prasmingus linkėjimus tiek sau, tiek visiems savo gerbėjams:
„Sau palinkėčiau ir toliau išlikti tikram ir sąžiningam, nors dažnu atveju tiesos ieškojimas kainuoja itin daug, bet savyje šito indikatoriaus pakeisti ar išsižadėti aš negaliu. Klausytojams ir gerbėjams noriu palinkėti nepamesti savęs šiame kaukių ir absurdo spektaklyje. Viskas kas blizga – nebūtinai yra brangakmeniai… Iki susitikimų mano akustiniuose koncertuose. Su meile, Ruslanas.“
Akustinių koncertų „Akustiškai. Apie tai, kas tikra... istorijos tęsinys“ datos:
- Spalio 29 d. – Jonava (Jonavos kultūros centras, 18 val.)
- Lapkričio 27 d. – Alytus (Alytaus kultūros centras, 18 val.)
- Lapkričio 28 d. – Kaunas („Manborė“ renginių menė)
- Gruodžio 9 d. – Raseiniai (Raseinių kultūros centras, 18 val.)
Koncertuose klavišiniais pritaria Tadas Mekionis. Kaip paminėjo dainininkas, koncertų sąrašas dar pildysis.
Bilietus į koncertus galite įsigyti čia.
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