Artėjant 94-ajam gimtadieniui Vytautas Landsbergis atskleidė tikrosios laimės formulę: „Labai norėčiau...“

Vytautas Landsbergis jaukiuose savo namuose priėmė „Žinių radijo“ laidos „Kultūros sunkiasvoriai“ kūrėjus. Pokalbyje apie ateinantį gimtadienį jis prasitarė, jog metų neskaičiuoja, o tiesiog gyvena laukimu – gerų naujienų ir jūros.
Jūros ilgesys ir tikrosios laimės formulė
Vytautas Landsbergis atvirauja, kad buityje jūra jam jau tapusi sunkiai pasiekiama, tačiau ji išlieka viena svarbiausių gyvenimo atramų.
„Tai jau nėra realu mano buityje. Aš tik iš tolo galiu sapnuoti jūrą. Jūra yra gyvybė, grožis, džiaugsmas. Kol yra jūra, tol verta gyventi. Labai norėčiau džiaugtis jūra kuo ilgiau.“
Paklaustas, kas jam pačiam yra laimė, profesorius pabrėžia laisvę nuo baimės ir gebėjimą džiaugtis kitų laime:
„Kai matau aplink save laimingus arba beveik laimingus žmones, kurie džiaugiasi gyvenimu, džiaugiasi tuo, kad mes čia esam savo krašte Lietuvoj, laisvoj tėvynėj ir nieko nebijome. Štai kas yra svarbiausia. Gyventi be baimės. Žiūrėk į žmones aplink save, kaip į žmones, džiaukis, jeigu jie laimingi, padėk jiems būti laimingais ir viskas bus gerai.“
Žmonės pilni pykčio
Profesorius atkreipia dėmesį, jog šiandien visuomenėje labai trūksta žmogiškumo, o daugelis žmonių yra pilni piktumo ir pavydo. Jis vaizdingai apibūdina būseną, kurioje esame atsidūrę:
„Kur mes sėdim? Ant kokio kalnelio? Ant pikto kalnelio. Ant pikto kalnelio sėdėdamas tu negali būti laimingas. Tu esi paklydęs, kažkas su tavim yra netvarkoj.“
Paklaustas, kodėl atsisėdome ant to pikto kalnelio, V. Landsbergis siūlo sustoti ir išjungti pykčio mechanizmus:
„Jiems kažkas nepasisekė. Jie liko nepatenkinti, nepasiekė savo svajonių ir tada užvedė pykčio mašinėlę. Čia yra klaida. Užsukit savo pykčio mašinėles.“
Profesorius pripažįsta, kad jam gaila ne prasmingų dalykų, o be reikalo švaistomo laiko:
„Yra dalykų, dėl kurių man gaila. Gaila laiko, kuris praeina veltui. Niekais praleidžiant gražius dalykus, nežinai dėl ko. Susirask draugą, paimk jį už rankos ir nueikit kartu prie jūros. Pasiklausykit, ką ji kalba. Juk ji yra mūsų draugė.“
Jis taip pat primena paprastą, bet esminį Čiurlionio patarimą: „nepykit“.
Visą epizodą žiūrėkite čia:
Žmogiškumo išmintis ir mamos daina
V. Landsbergis pastebi, kad pasaulyje mažėja supratimo, kas yra žmogiškumas ir kodėl jo reikia. Jo teigimu, norint tai pakeisti, reiktų pabusti iš piktumo ir mokytis iš pačių artimiausių pavyzdžių – iš mamos ir gerų aplinkinių:
„Žmogau, būk žmogus... Nebūk kvailys, nebūk kiaulė.“
Klausiamas apie skandalų krečiamą Bažnyčią ir pasitikėjimą ja, profesorius pabrėžia, kad Bažnyčią ir pasitikėjimą kuria patys žmonės:
„O kas yra bažnyčia? O kas turi pasitikėt bažnyčia? Kas jos nariai? O jais galima pasitikėti?... Bet jeigu jie susirenka, susiima už rankų ir uždainuoja, tai jau pusė darbo padaryta.“
Dainavimą jis laiko viena didžiausių vertybių, sugrąžinančių sielos taiką:
„Pirmas dalykas, ką žmogus išgirsta pasaulyje, tai yra mamos daina. Tegu būna tai ir paskutinis dalykas, su kuriuo žmogus išeina iš pasaulio, su mamos daina. O tai yra taika, sielos taika su savimi, su pasauliu.“
Velnias mumyse
Atsakydamas į klausimą, ką norėtų panaikinti Lietuvoje, profesorius įvardija pyktį bei nesusikalbėjimą. Jis pabrėžia, kad piktasis neateina iš išorės – jis slepiasi pačiuose žmonėse:
„Velnias ir yra patys žmonės. Nereikia apsigauti. Gali pasakyt tam velniui: „Tu be reikalo stengiesi, aš net ant tavęs nesupyksiu. Eik tu į savo purvinus krūmus. O mane palik gyventi taip, kaip aš noriu. Ramiai, švariai, pasisodinus kokią gėlę. Jeigu tau dar ko trūksta, tai pasisodink dvi gėles. Nebūk kiaulė ir nebūk kvailys. Būk žmogus.'“
Prisimindamas Senekos mintį apie savanorišką vergovę, V. Landsbergis ragina nepasiduoti norui šliaužioti po balas ir skųstis, o verčiau rinktis gyvenimo grožį:
„Gali būt ir taip, kad norisi vergauti. Tai labai prastas dalykas, jeigu tau norisi vergauti ir tada neturėt jokios atsakomybės, o šliaužti po balas ir skųstis, kodėl tiek daug balų. O tu nueik, kur pieva žydi, kur bitutės bimbia, kur galima palakstyti, pasidžiaugti. Saulėta diena. Kodėl ne? Juk gyvenime tiek daug grožio.“
Paklaustas, ką labiausiai mėgsta veikti šiuo metu, profesorius be dvejonių išskiria pokalbius su vaikais:
„Geriausias dalykas yra kalbėti su vaikais. Vaikai yra nepaprasti išminčiai.“
Laidos pabaigoje, paklaustas, ko palinkėtų visiems klausytojams, Vytautas Landsbergis palieka trumpą, bet gilų palinkėjimą:
„Neprarasti sielos skaidrumo.“
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