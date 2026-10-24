Prancūzijoje laukiama naujų protestų

Praėjusį savaitgalį Prancūzijoje per demonstracijas prieš dideles pragyvenimo išlaidas ir švietimo sistemos problemas kilo masinės riaušės. Buvo apiplėšta tūkstančiai parduotuvių, atakuotos rotušės ir policijos nuovados, padegti pastatai. Reaguojant į neramumus, keliuose didžiuosiuose miestuose buvo įvestos naktinės komendanto valandos.
Po penktadienio vakarą vykusio susitikimo su Prancūzijos prezidentu Emmanueliu Macronu mokiniai paskelbė apie naujus protestus. Mokinių atstovas Nathanaëlis Combary‘is paragino demonstrantus „toliau mobilizuotis“.
Pasak jo, E. Macronas mokinių atstovams pasiūlė „mokyklų demokratijos reformą“ ir iš esmės peržiūrėti platformą „Parcoursup“, kuria moksleiviai naudojasi teikdami paraiškas studijuoti aukštosiose mokyklose.
N. Combary‘is sakė vertinantis tai, kad prezidentas išklausė mokinių organizacijų atstovus, tačiau pridūrė: „Vis dėlto nesame patenkinti, laukiame susitikimo su ministru pirmininku.“
E. Macronas pakvietė mokinių organizacijų atstovus į Eliziejaus rūmus ir pareiškė norintis „išklausyti jų reikalavimus bei nuogąstavimus“. Maždaug 20 mokinių atstovų prezidentūroje praleido beveik tris valandas.
Prancūzijos ministras pirmininkas Sébastienas Lecornu paskelbė, kad mokinių organizacijų atstovus priims pirmadienį.
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