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TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Suomija ruošiasi tam, ko dar nepadarė nė viena pasaulio šalis

2026-10-22 20:39 / šaltinis: tv3.lt
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2026-10-22 20:39
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Suomijos vyriausybė išdavė leidimą eksploatuoti pirmąją pasaulyje nuolatinę radioaktyviojo panaudoto branduolinio kuro saugyklą, ketvirtadienį pranešė atliekų tvarkymo bendrovė „Posiva“.

Europos Sąjungos vėliava Žygimantas Gedvila/ELTA
GALERIJA (27)

Suomijos vyriausybė išdavė leidimą eksploatuoti pirmąją pasaulyje nuolatinę radioaktyviojo panaudoto branduolinio kuro saugyklą, ketvirtadienį pranešė atliekų tvarkymo bendrovė „Posiva“.

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Leidimas išduotas praėjus 22 metams nuo objekto statybų pradžios.

Pietvakarių Suomijoje, Eurajokyje, 1,9 mlrd. metų senumo stabiliose uolienose įrengtoje geologinėje saugykloje panaudotas branduolinis kuras bus laikomas uolienose išgręžtose ertmėse, kuriose jis tūkstančius metų išliks pavojingai radioaktyvus.

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„Tai didi ir istorinė diena tiek bendrovei „Posiva“, tiek Suomijai“, – pareiškime sakė bendrovės generalinis direktorius Ilkka Poikolainenas.

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Tikimasi, kad saugykla, pavadinta „Onkalo“, kas suomių kalba reiškia „urvas“, netrukus pradės veikti, tačiau „Posiva“ paaiškino, kad tiksli data dar nenustatyta.

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„Šiuo metu išsamus veiklos pradžios grafikas nepateikiamas“, – nurodė bendrovė.

„Prieš pradedant galutinai laidoti atliekas, „Posiva“ užbaigs eksploatavimo pradžios parengiamąjį etapą, atlikdama būtinus bandymus ir patikrinimus, kuriuos taip pat turės patikrinti ir patvirtinti Suomijos radiacinės ir branduolinės saugos tarnyba (STUK)“, – teigė ji.

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„Onkalo“ saugykloje, kurioje gali tilpti 6,5 tūkst. tonų urano, bus nuolat saugomas panaudotas branduolinis kuras iš penkių Suomijos branduolinių reaktorių.

(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų spalis

Branduolinis kuras

Panaudotas kuras bus patalpintas į korozijai itin atsparius varinius konteinerius, kurie vėliau bus nuleisti į uolienose iškastų tunelių dugne išgręžtas ertmes. Jos bus užpildytos bentonito moliu ir galiausiai užsandarintos plienu armuoto betono kamščiais.

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Panaudotas branduolinis kuras išliks labai radioaktyvus dešimtis tūkstančių metų. Bendrovės „Posiva“ duomenimis, maždaug po 100 tūkst. metų jo radioaktyvumo lygis bus panašus į urano rūdos, iš kurios pagamintas kuras, radioaktyvumą.

Nuo tada, kai praėjusio amžiaus šeštajame dešimtmetyje buvo pastatytos pirmosios atominės elektrinės, šalys ieško būdų, kaip tvarkyti pavojingas branduolines atliekas. Šiuo metu didžioji dalis šių atliekų laikoma laikinose saugyklose.

Nuolatinės atliekų saugyklos statomos ir kitose šalyse, įskaitant kaimyninę Švediją bei Prancūziją, tačiau tikimasi, kad Suomija taps pirmąja, pradėjusia eksploatuoti požeminę saugyklą.

Apskaičiuota, kad saugyklos „Onkalo“ kaina siekia 1,16 mlrd. JAV dolerių.

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