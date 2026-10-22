„Airbnb“ klientams – geros naujienos

Apgyvendinimo paslaugų platforma šią savaitę pranešė atnaujinusi būsto taisykles. Pagal naujas taisykles šeimininkai galės prašyti svečių atlikti tik pagrįstais laikomus darbus.
Pavyzdžiui, svečių ir toliau bus galima paprašyti sudėti nešvarius indus į kriauklę ir surinkti panaudotus rankšluosčius. Tačiau šeimininkai nebegalės reikalauti, kad svečiai išneštų šiukšles iš būsto.
Numatomos išimtys
Vis dėlto „Airbnb“ numato kai kurias išimtis.
„Pavyzdžiui, vietovėse, kuriose gyvena lokiai, gali būti pagrįsta prašyti svečių išmesti šiukšles į gyvūnams neprieinamą konteinerį arba riboti prausimosi duše laiką dėl vietos vandens naudojimo apribojimų, įvestų dėl sausros“, – nurodė platforma.
„Airbnb“ svečiai paprastai moka valymo mokestį, todėl platforma dabar perspėja šeimininkus, kad prašymas atlikti darbus, kuriais turėtų pasirūpinti valytojai, gali pabloginti svečių viešnagės patirtį ir paskatinti juos palikti prastesnius atsiliepimus.
Naujos taisyklės taip pat draudžia šeimininkams neleisti svečiams naudotis būsto aprašyme nurodytais patogumais, pavyzdžiui, oro kondicionieriumi.
Pakeitimai įsigalios lapkričio 20 dieną.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.