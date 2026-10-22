Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

„Airbnb“ klientams – geros naujienos

2026-10-22 16:28 / šaltinis: ELTA / aut. / Parengė:
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut. / Parengė:
2026-10-22 16:28
Pridėkite kaip šaltinį Google

Pagal naujas taisykles „Airbnb“ būstų šeimininkai nebegalės reikalauti, kad svečiai prieš išvykdami išplautų indus ar nuvilktų patalynę. Naujomis taisyklėmis siekiama sumažinti poilsiautojams tenkančių namų ruošos darbų naštą.

7 patarimai sklandžiai kelionei: kad lagaminas atvyktų su jumis, o ne atostogautų atskirai (nuotr. Shutterstock.com)

Pagal naujas taisykles „Airbnb“ būstų šeimininkai nebegalės reikalauti, kad svečiai prieš išvykdami išplautų indus ar nuvilktų patalynę. Naujomis taisyklėmis siekiama sumažinti poilsiautojams tenkančių namų ruošos darbų naštą.

REKLAMA
0

Apgyvendinimo paslaugų platforma šią savaitę pranešė atnaujinusi būsto taisykles. Pagal naujas taisykles šeimininkai galės prašyti svečių atlikti tik pagrįstais laikomus darbus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pavyzdžiui, svečių ir toliau bus galima paprašyti sudėti nešvarius indus į kriauklę ir surinkti panaudotus rankšluosčius. Tačiau šeimininkai nebegalės reikalauti, kad svečiai išneštų šiukšles iš būsto.

REKLAMA
REKLAMA

Numatomos išimtys 

Vis dėlto „Airbnb“ numato kai kurias išimtis.

„Pavyzdžiui, vietovėse, kuriose gyvena lokiai, gali būti pagrįsta prašyti svečių išmesti šiukšles į gyvūnams neprieinamą konteinerį arba riboti prausimosi duše laiką dėl vietos vandens naudojimo apribojimų, įvestų dėl sausros“, – nurodė platforma.

REKLAMA

„Airbnb“ svečiai paprastai moka valymo mokestį, todėl platforma dabar perspėja šeimininkus, kad prašymas atlikti darbus, kuriais turėtų pasirūpinti valytojai, gali pabloginti svečių viešnagės patirtį ir paskatinti juos palikti prastesnius atsiliepimus.

Naujos taisyklės taip pat draudžia šeimininkams neleisti svečiams naudotis būsto aprašyme nurodytais patogumais, pavyzdžiui, oro kondicionieriumi.

Pakeitimai įsigalios lapkričio 20 dieną.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų