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TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Europoje masiškai išjungtos svetainės – rastos pavojingos spragos: palietė ir Lietuvą

2026-10-21 22:29 / šaltinis: ELTA
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2026-10-21 22:29
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Visoje Europoje buvo išjungta daugybė vyriausybinių ir verslo svetainių, skelbia „Sky news“.

Kibernetinė ataka. Asociatyvi Karolis Kavolėlis/Fotobankas nuotr.

Visoje Europoje buvo išjungta daugybė vyriausybinių ir verslo svetainių, skelbia „Sky news“.

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Internete plačiai naudojamos PHP programavimo kalbos kūrėjai trečiadienį pranešė, kad jau veikia naujų atnaujinimų rinkinys, pašalinantis du anksčiau nustatytus kritinius pažeidžiamumus.

Kode rado spragų

Jie primygtinai paragino vartotojus nedelsiant atnaujinti programinę įrangą.

Jungtinės Karalystės ir tarptautiniai kibernetinio saugumo pareigūnai įspėjo, kad tie, kurie negali įdiegti svarbiausių pataisų į plačiai naudojamą programinę įrangą, turėtų apsvarstyti galimybę laikinai uždaryti savo svetaines.

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Jungtinės Karalystės Biudžeto atsakomybės tarnyba pranešė, kad „atsižvelgdama į kritines saugumo problemas, susijusias su PHP“, išjungė savo svetainę.

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Atrodo, kad trečiadienį buvo išjungtos Prancūzijos, Danijos, Suomijos ir Nyderlandų vyriausybių svetainės. Kai kurios iš jų jau vėl veikia.

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Pastarosiomis dienomis sustiprėjo nuogąstavimai, kad svetainės, kuriose veikia ši programinė įranga, gali tapti rimtų kibernetinių įsilaužimų taikiniu.

„PHP“ paragino vartotojus „atnaujinti programinę įrangą, kai tik bus išleista nauja versija“.

Spragas padėjo aptikti dirbtinio intelekto agentai.

Prancūzijos vidaus reikalų ministerija pranešė, kad visos jos interneto svetainės buvo perkeltos į prevencinės priežiūros režimą. Vartotojams, apsilankiusiesiems Prancūzijos vyriausybės svetainėse, buvo pranešta, kad vyksta „priežiūros darbai“.

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Nyderlanduose kelios organizacijos išjungė viešąsias interneto svetaines, o Danijos savivaldybių IT įmonė „Kombit“ pranešė, kad sustabdė kelias paslaugas, įskaitant nacionalinę mokyklų komunikacijos platformą.

Čekijos vyriausybė savo svetainę išjungė trečiadienio vakarą.

Trukdžiai buvo fiksuoti ir Suomijoje, kur valstybinis IT paslaugų teikėjas „Valtori“ pranešė, kad vyriausybės viešosios tinklo paslaugos buvo išjungtos „kaip atsargumo priemonė“.

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Reaguojant į įspėjimus, Registrų centras laikinai išjungė dalį paslaugų

Reaguojant į įspėjimus, Registrų centras (RC) laikinai išjungė dalį savo paslaugų

RC savo interneto svetainėje skelbia, kad to imtasi atsižvelgiant į Nacionalinio kibernetinio saugumo centro (NKSC) viešus įspėjimus ir tarptautiniu mastu paskelbtą informaciją apie pasaulinio masto pažeidžiamumą PHP programiniame kode. 

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Centras nurodo siekiantis užtikrinti valdomų sistemų ir duomenų saugumą bei eliminuoti rizikas.

„Šiuo metu operatyviai atnaujiname susijusias informacines sistemas ir taikome papildomas prevencines saugumo priemones“, – nurodo RC. 

ELTA primena, kad Generalinė prokuratūra nuo balandžio vidurio tiria incidentą, per kurį iš RC galėjo būti pavogta daugiau nei 600 tūkst. nekilnojamojo turto išrašų, per vagystę paveiktų gyventojų skaičius siekia apie 0,5 mln.

Dėl to patirta žala siekia ne mažiau nei 111 tūkst. eurų. 

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