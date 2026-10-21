RC savo interneto svetainėje nurodo, kad dalis paslaugų išjungta reaguojant į Nacionalinio kibernetinio saugumo centro viešus įspėjimus ir tarptautiniu mastu paskelbtą informaciją apie pasaulinio masto pažeidžiamumą PHP programiniame kode.
„Siekiame užtikrinti valdomų sistemų ir duomenų saugumą bei eliminuoti rizikas“, – teigiama pranešime.
Dėl įspėjimo apie pažeidžiamumą Registrų centras laikinai išjungė dalį paslaugų
Anot jo, RC operatyviai atnaujina susijusias informacines sistemas ir taiko papildomas prevencines saugumo priemones.
Pavasarį RC sukrėtė duomenų pasisavinimo skandalas. Generalinė prokuratūra atlieka ikiteisminį tyrimą dėl galimų neteisėtų prisijungimų ir daugiau nei 600 tūkst. NT registro įrašų, įskaitant asmens kodus, pasisavinimo iš Registrų centro.