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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Registrų centro duomenų nutekėjimo byla: 2,5 tūkst. gyventojų prašo daugiau nei 12 mln. eurų neturtinės žalos atlyginimo

2026-10-12 12:34 / šaltinis: ELTA
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2026-10-12 12:34
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Prie grupinio skundo dėl Registrų centro (RC) duomenų saugumo incidento, per kurį buvo pavogti gyventojų nekilnojamojo turto duomenys, prisijungė apie 2,5 tūkst. pareiškėjų. Bendra jų reikalaujama neturtinės žalos atlyginimo suma viršija 12 mln. eurų, praneša pareiškėjams atstovaujanti advokatų kontora „HubLegal“.

Prie skundo dėl RC duomenų nutekinimo prisijungė apie 2,5 tūkst. žmonių, reikalaujama per 12 mln. eurų Žygimantas Gedvila/ELTA
GALERIJA (37)

Prie grupinio skundo dėl Registrų centro (RC) duomenų saugumo incidento, per kurį buvo pavogti gyventojų nekilnojamojo turto duomenys, prisijungė apie 2,5 tūkst. pareiškėjų. Bendra jų reikalaujama neturtinės žalos atlyginimo suma viršija 12 mln. eurų, praneša pareiškėjams atstovaujanti advokatų kontora „HubLegal“.

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Anot kontoros, spalio 8 d. baigėsi Regionų administracinio teismo nustatytas terminas prisijungti prie grupinio skundo. Nors visų pareiškėjų dokumentų įforminimas dar vyksta, preliminariais duomenimis, prie bylos prisijungė apie 2,5 tūkst. asmenų.

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Advokatų kontoros teigimu, nuo bylos nagrinėjimo nusišalino 12 teisėjų, kurie galėjo patys nukentėti nuo duomenų saugumo incidento.

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FOTOGALERIJA. Dėl Registrų centro duomenų nutekėjimo – Ruginienės ir ministrų spaudos konferencija

Pareiškėjams atstovaujantis advokatas Laurynas Lukošiūnas pažymi, kad visas incidento mastas ir jo pasekmės kol kas nėra žinomi.

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Seimas yra įpareigojęs Valstybės kontrolę iki 2027 m. spalio 5 d. atlikti auditą, kurio metu turėtų būti nustatytos incidento priežastys ir mastas.

L. Lukošiūno vertinimu, tiek auditas, tiek teisminis procesas gali užtrukti ilgiau nei trejus metus. Todėl, anot jo, asmenims, ketinantiems reikalauti žalos atlyginimo, svarbu nepraleisti ieškinio senaties termino.

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Tuo metu grupės advokatas Paulius Galubickas nurodo, kad gyventojai, nespėję prisijungti prie grupės skundo iki spalio 8 d., dar galės dalyvauti kitame teisminiame procese.

Kaip skelbė ELTA, Generalinė prokuratūra nuo balandžio vidurio tiria incidentą, per kurį iš RC galėjo būti pavogta daugiau nei 600 tūkst. nekilnojamojo turto išrašų, per vagystę paveiktų gyventojų skaičius siekia apie 0,5 mln.

Dėl incidento patirta žala siekia ne mažiau nei 111 tūkst. eurų. 

Skelbta, kad duomenys galėjo nutekėti per Migracijos departamento darbuotojų paskyras, pirmi vagystės atvejai fiksuoti dar sausio mėnesį, o viešai apie incidentą pranešta gegužės pabaigoje.

indeliai.lt

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