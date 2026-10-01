„Jozita“ vadovui skirta 300 eurų bauda

Kaip skelbia „Siena“, Registrų centras J. Jokubauskiui surašė administracinio nusižengimo protokolą su administraciniu nurodymu ir pasiūlė per 30 kalendorinių dienų sumokėti pusę minimalios Administracinių nusižengimų kodekse (ANK) numatytos baudos.
„Jonui Jokubauskiui per nurodytą terminą sumokėjus administraciniame nurodyme nustatytą baudą, laikoma, kad administracinis nurodymas įvykdytas ir administracinio nusižengimo teisena jo atžvilgiu pasibaigė“, – Registrų centro komentarą cituoja „Siena“.
„Sienos“ teigimu, J. Jokubauskiui pritaikytas ANK 223 straipsnis numato atsakomybę už netinkamą juridinių asmenų finansinės atskaitomybės dokumentų pateikimą. Už tokį pažeidimą numatyta 600–1450 eurų bauda, todėl, pritaikius administracinį nurodymą, „Jozitos“ vadovas sumokėjo 300 eurų.
Apie „Jozitos“ finansinių ataskaitų auditą „Siena“ rašė ankstesniame tyrime, kuriame nagrinėjo bendrovės ir Seimo nario Aido Gedvilo ryšius. Žurnalistai atkreipė dėmesį, kad Registrų centrui pateiktuose dokumentuose vietoje auditoriaus išvados buvo nurodoma, jog bendrovės savininkai auditorių nesamdys, nes pagrindinis jos akcininkas J. Jokubauskis dirba direktoriumi.
Po paskelbtos informacijos konservatorius parlamentaras Mindaugas Lingė kreipėsi į Registrų centrą, Finansų ministeriją bei Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybą, prašydamas įvertinti, ar bendrovė tinkamai vykdo finansinių ataskaitų audito prievolę.
Buvo atliktos kratos
ELTA primena, kad birželį degalinių tinklo „Jozita“ degalinėse ir kituose su bendrove susijusiuose objektuose visoje Lietuvoje buvo atliktos 32 kratos dėl įtariamo apgaulingo finansinės apskaitos tvarkymo. Jų metu rasta ir paimta apie 100 tūkst. eurų galimai neapskaitytų grynųjų pinigų, dalis jų buvo laikoma vokeliuose.
Policija tuomet skelbė surinkusi duomenų apie galimą mokesčių slėpimą. Įtarimai buvo pareikšti trims asmenims, jiems skirtos kardomosios priemonės – rašytiniai pasižadėjimai neišvykti. Ikiteisminį tyrimą atlieka Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos ekonominių nusikaltimų tyrimo skyrius, jam vadovauja Klaipėdos apygardos prokuratūra.