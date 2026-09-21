Svarbi žinia iš Registrų centro: suskubkite tai padaryti, kitu atveju – nemalonumai

„Paramos gavėjo statusas yra būtinas organizacijoms, renkančioms paramą iš gyventojų, verslo ar kitų subjektų. Neturint šio statuso organizacijos gautų lėšų negali apskaityti kaip paramos, todėl kai kuriais atvejais tai gali sutrikdyti šių organizacijų veiklą, – sako Registrų centro Asmenų registravimo centro vadovė Jolanta Kazlauskienė. – Vėlavimas pateikti privalomas metines finansines ataskaitas gali būti pagrindu Registrų centrui inicijuoti paramos gavėjo statuso panaikinimą. Tad raginame metinių ataskaitų dar nepateikusias organizacijas tai padaryti ir taip išvengti šios nemalonios sankcijos“.
Registrų centro duomenimis, šiuo metu savo finansinių ataskaitų už 2025 metus dar nėra pateikę apie 1 tūkst. įvairių organizacijų (viešųjų įstaigų, labdaros ir paramos fondų, asociacijų), turinčių paramos gavėjo statusą.
Siekiant, kad kuo daugiau ne pelno siekiančių organizacijų pateiktų savo veiklos ataskaitas, Registrų centras pavasarį ir liepos viduryje ataskaitų nepateikusioms organizacijoms siuntė laiškus ir įspėjo jas apie riziką netekti paramos gavėjo statuso.
Gali panaikinti paramos gavėjo statusą
Vadovaujantis Labdaros ir paramos įstatymu, Registrų centras gali panaikinti juridiniam asmeniui paramos gavėjo statusą, jei per du mėnesius nuo gauto įspėjimo šis juridinis asmuo nepateikia metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir veiklos ataskaitos ar metinės ataskaitos.
J. Kazlauskienė primena, kad organizacija, kuriai dėl nustatytų pažeidimų buvo panaikintas paramos gavėjo statusas, pakartotinai dėl šio statuso suteikimo gali kreiptis ne anksčiau kaip po vienerių metų.
Remiantis Registrų centro atvirais duomenimis, šiuo metu paramos gavėjo statusą iš viso turi beveik 30 tūkst. juridinių asmenų. Vien per šiuos metus paramos gavėjo statusą įgijo 1,4 tūkst. organizacijų, šio statuso šiemet neteko beveik 1,5 tūkst. organizacijų.
Iki šios dienos metines finansines ataskaitas už 2025 metus jau yra pateikę 11,1 tūkst. asociacijų (88 proc. visų prievolę turinčių asociacijų), 7,7 tūkst. viešųjų įstaigų (83 proc.) ir 1,1 tūkst. labdaros ir paramos fondų (82 proc.).