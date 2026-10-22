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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„Airbnb“ keičia taisykles: štai ko šeimininkai nebegalės reikalauti iš svečių

2026-10-22 14:48 / šaltinis: tv3.lt / Parengė:
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt / Parengė:
2026-10-22 14:48
Pridėkite kaip šaltinį Google

Kai trumpam apsistojate nuomojamame būste, ar prieš išvykdami išplaunate indus, sutvarkote kambarius, o gal viską paliekate šeimininkams? Vieni svečiai stengiasi nepalikti nė dulkelės, kiti mano, kad už tvarką atsakingi būsto savininkai, ypač jei už valymą tenka mokėti papildomai. „Airbnb“ keičia taisykles, tad šeimininkai nebegalės reikalauti, kad svečiai plautų indus, nuimtų patalynę ar atliktų kitus įprastus valymo darbus, skelbia BBC.

Asociatyvi nuotrauka (nuotr. 123rf.com)

Kai trumpam apsistojate nuomojamame būste, ar prieš išvykdami išplaunate indus, sutvarkote kambarius, o gal viską paliekate šeimininkams? Vieni svečiai stengiasi nepalikti nė dulkelės, kiti mano, kad už tvarką atsakingi būsto savininkai, ypač jei už valymą tenka mokėti papildomai. „Airbnb“ keičia taisykles, tad šeimininkai nebegalės reikalauti, kad svečiai plautų indus, nuimtų patalynę ar atliktų kitus įprastus valymo darbus, skelbia BBC.

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Nauja tvarka bus taikoma visoms rezervacijoms, atliktoms nuo lapkričio 20 d.

Iki šiol keliautojai skųsdavosi, kad už būsto valymą sumokėję papildomą mokestį vis tiek turėdavo patys pasirūpinti dalimi tvarkymo darbų.

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Pagal atnaujintas taisykles būstų šeimininkai ir toliau galės nustatyti vidaus taisykles, tačiau jų reikalavimai turės būti pagrįsti ir nereikalauti iš svečių skirti daug laiko namų ruošos darbams.

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Ko „Airbnb“ nebegalės reikalauti iš svečių?

Pagal naują „Airbnb“ tvarką būstų savininkai galės nustatyti septynias standartines vidaus taisykles ir papildomus pagrįstus reikalavimus.

Vis dėlto šeimininkai nebegalės reikalauti, kad už valymą papildomai sumokėję svečiai atliktų darbus, kuriais įprastai rūpinasi valytojai.

Pavyzdžiui, išvykstančių poilsiautojų nebus galima įpareigoti nuo lovų nuimti patalynę, išplauti ir į spinteles sudėti indus ar išvežti šiukšles už nuomojamo būsto teritorijos ribų.

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Tam tikrais atvejais bendrovė galės taikyti išimtis. Pavyzdžiui, jei vietovėje dėl sausros galioja vandens naudojimo apribojimai, šeimininkas galės prašyti svečių trumpiau praustis duše.

„Airbnb“ BBC paaiškino, kad taisyklės keičiamos atsižvelgus į klientų atsiliepimus. Anot bendrovės, iki šiol būstų naudojimo sąlygos svečiams kartais būdavo painios, o kai kuriuos reikalavimus įvykdyti buvo sudėtinga.

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Todėl nuspręsta aiškiau apibrėžti, ko šeimininkai gali tikėtis iš savo svečių, ir užtikrinti, kad nuomininkai iš anksto žinotų jiems taikomas sąlygas.

„Airbnb“ riboja būstų šeimininkų reikalavimus svečiams

Keisis ir tai, kaip keliautojams pateikiami būstų savininkų reikalavimai.

Nuo šiol vidaus taisyklės bus rodomos matomesnėje vietoje, o informacija apie jas taip pat bus įtraukiama į rezervacijos priminimus.

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Taip pat būstų savininkai papildomų sutarčių iš svečių galės reikalauti tik išimtiniais atvejais, pavyzdžiui, kai tai numatyta įstatymuose ar pastato bendrijos taisyklėse.

Bendrovė taip pat nurodo, kad šeimininkai negalės patys skirti baudų už vidaus taisyklių pažeidimus.

Jei būsto savininko nustatyti reikalavimai neatitiks „Airbnb“ politikos, jie bus pažymėti kaip pažeidžiantys taisykles. Su tokiu vertinimu nesutinkantys šeimininkai galės jį apskųsti.

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Griežti šeimininkų reikalavimai sulaukė kritikos

Diskusijos dėl „Airbnb“ būstų tvarkymo taisyklių vyksta jau ne vienerius metus. Neseniai socialiniame tinkle „Tiktok“ išpopuliarėjo ir būstą nuomojančių Jungtinių Amerikos Valstijų Džordžijos valstijoje Cassie ir Jono vaizdo įrašai.

Juose pora itin atidžiai tikrina po svečių išvykimo paliktą būstą. Viename įraše šeimininkai apkaltino svečius nesilaikius namų taisyklių, nes televizoriaus nuotolinio valdymo pultelį paliko ne jo vietoje.

Tokie reikalavimai sulaukė kritikos, tačiau patys nuomotojai tikino, kad jų turinys buvo suprastas neteisingai.

Nauja „Airbnb“ tvarka turėtų aiškiau atskirti, už kokius būsto tvarkymo darbus atsakingi svečiai, o kokius privalo užtikrinti nuomotojai.

indeliai.lt

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